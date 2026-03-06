Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico

LONDRES, Reino Unido.- Alrededor de “20.000 marineros y 15.000 pasajeros” están bloqueados en el Golfo Pérsico por la guerra en Medio Oriente y a la paralización del estrecho de Ormuz, alertó el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.
La OMI, organización de Naciones Unidas encargada de la seguridad marítima, está “lista para colaborar con todas las partes interesadas para contribuir a garantizar la seguridad y el bienestar de los marineros”, señaló el panameño Domínguez.
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron ayer que tienen el control “total” del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estratégico por donde transita una quinta parte del crudo mundial.
Incidentes con buques
Desde los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, la OMI ha contabilizado siete incidentes relacionados con buques en el estrecho, que dejaron dos muertos y seis heridos.
“Más allá del impacto económico de estos alarmantes ataques, se trata de una cuestión humanitaria. Ningún ataque contra marineros inocentes está justificado”, declaró Domínguez. “Reitero mi llamado a las compañías marítimas a actuar con la máxima prudencia cuando operen en la región afectada”, precisó el secretario general de la organización.
El estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán fueron clasificados como “zona de operaciones de guerra” por el sector marítimo, tras una reunión entre sindicatos y empleadores mundiales, otorgando a los marinos derechos reforzados, incluido el de solicitar la repatriación a cargo del armador.
Ante la tensión extrema, los grandes armadores mundiales detuvieron sus barcos con destino al Golfo y están desviando sus cargamentos.