Expectativas tras el comienzo del año lectivo

Tras las intensas negociaciones con los gremios docentes y con una protesta que quedó postergada mediante la conciliación obligatoria, las clases comenzaron esta semana en la provincia. En el acto inaugural, además de exhortar al diálogo con los docentes por la cuestión salarial, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que va a procurar la presencialidad plena. “Por eso hemos implementado el boleto estudiantil gratuito, el seguro escolar pagado por el Gobierno de la Provincia en la Caja Popular de Ahorros y estamos pagando con fondos provinciales el incentivo docente que dejó de llegar de la Nación, al igual que la conectividad”, dijo. Además la ministra de Educación, Susana Montaldo, reveló, entre otras novedades, que el 100% de las escuelas públicas tendrán jornada extendida este año.
El ciclo se ha iniciado con algunos inconvenientes aún no estimados públicamente en lo que hace al estado de los edificios escolares, ya que la continuidad de las lluvias en el comienzo del año -febrero tuvo 23 días de lluvia- ha significado demoras en los arreglos y el aprestamiento de algunas escuelas, según lo había anticipado la ministra en los días previos. En lo que hace a la crisis por la que pasan los docentes, se han anunciado medidas como la generalización del descuento del 50% en el valor del boleto de ómnibus para los maestros que tramiten los abonos interurbano y rural, eliminando el piso mínimo de viaje que había regido durante los ciclos lectivos anteriores. Según la ministra, además, la generalización de la jornada extendida implicará un cierto aumento en el ingreso de los docentes. además esto es una positiva respuesta al reciente informe de Argentinos por la Educación, que señaló que Tucumán se encuentra entre las provincias argentinas con menos horas de clase en la escuela primaria, ya que no cumple con los mínimos de horas reloj anuales (760 horas o más). “Para este año tenemos programado continuar con el compromiso federal por la Alfabetización en todos los niveles y modalidades de la enseñanza a través de nuestro Plan Provincial de Alfabetización que denominamos ‘Equidad y Futuro’. Con ello buscamos garantizar que todos los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”, dijo la ministra, que añadió que los docentes se están capacitando en habilidades socioemocionales para saber cómo actuar frente a situaciones complejas y anticipó que se prevé para este año la incorporación de maestras integradoras por aula, de acuerdo a la cantidad de niños que necesiten ese apoyo.
Tras el comienzo del ciclo lectivo, se espera que en los próximos días haya novedades sobre el aprestamiento edilicio y sobre las tareas y las necesidades docentes. No se puede olvidar, no obstante, que las negociaciones salariales han sido arduas y se resolvieron sobre el filo del comienzo de clases con acuerdos con algunos gremios y con la conciliación obligatoria con ATEP, lo cual quiere decir que habrá de seguir la negociación. “El diálogo sigue -dijo el Gobernador-; tenemos la Casa de Gobierno y todo el Poder Ejecutivo provincial con las puertas abiertas para seguir conversando con todos los docentes de la provincia”. Habrá que tener en cuenta esto.