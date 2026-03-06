Expectativas tras el comienzo del año lectivo

El ciclo se ha iniciado con algunos inconvenientes aún no estimados públicamente en lo que hace al estado de los edificios escolares, ya que la continuidad de las lluvias en el comienzo del año -febrero tuvo 23 días de lluvia- ha significado demoras en los arreglos y el aprestamiento de algunas escuelas, según lo había anticipado la ministra en los días previos. En lo que hace a la crisis por la que pasan los docentes, se han anunciado medidas como la generalización del descuento del 50% en el valor del boleto de ómnibus para los maestros que tramiten los abonos interurbano y rural, eliminando el piso mínimo de viaje que había regido durante los ciclos lectivos anteriores. Según la ministra, además, la generalización de la jornada extendida implicará un cierto aumento en el ingreso de los docentes. además esto es una positiva respuesta al reciente informe de Argentinos por la Educación, que señaló que Tucumán se encuentra entre las provincias argentinas con menos horas de clase en la escuela primaria, ya que no cumple con los mínimos de horas reloj anuales (760 horas o más). “Para este año tenemos programado continuar con el compromiso federal por la Alfabetización en todos los niveles y modalidades de la enseñanza a través de nuestro Plan Provincial de Alfabetización que denominamos ‘Equidad y Futuro’. Con ello buscamos garantizar que todos los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”, dijo la ministra, que añadió que los docentes se están capacitando en habilidades socioemocionales para saber cómo actuar frente a situaciones complejas y anticipó que se prevé para este año la incorporación de maestras integradoras por aula, de acuerdo a la cantidad de niños que necesiten ese apoyo.