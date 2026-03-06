¿Qué es real y qué no en la guerra de Medio Oriente? El peligro de los videos de IA que engañan al mundo

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, marcado por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán iniciados el pasado 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán, no solo se libra con misiles y drones. En las pantallas de millones de personas, se desarrolla una "cibertrinchera" donde la realidad es la primera víctima. Imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA), videos descontextualizados y, lo más preocupante, algoritmos de verificación que fallan, crearon un ecosistema donde distinguir la verdad es una tarea casi imposible.