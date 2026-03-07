Historias de la vida en la guerra en Medio Oriente: repartidor de comida, un oficio de alto riesgo bajo los proyectiles

Para la mayoría de los habitantes, los repartidores como Ata pertenecían hasta ahora a un ejército anónimo que evita los problemas de la vida cotidiana y se enfrenta a las rutas muy frecuentadas. Ahora la gente saluda su papel esencial, calificándolos en las redes sociales de “héroes” que arriesgan su vida para garantizar el buen funcionamiento del Golfo.