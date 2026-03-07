Secciones
Mundo

Historias de la vida en la guerra en Medio Oriente: repartidor de comida, un oficio de alto riesgo bajo los proyectiles

Con sirenas o explosiones, los pedidos llegan a los atemorizados residentes del Golfo.

asdf asdfasdfasdf asdf asdfasdfasdf
Hace 3 Hs

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Desafiando los chillidos de las sirenas y las explosiones, los repartidores a domicilio de los países del Golfo siguen entregando comida a los que están confinados en sus casas por temor a las represalias iraníes.

A lo largo de la semana, aeropuertos, embajadas, zonas residenciales e instalaciones militares fueron atacados en toda la región por misiles y drones iraníes, desde que el sábado estalló el conflicto entre la república islámica, Israel y Estados Unidos.

Circular en el denso tráfico de las metrópolis del Golfo nunca fue seguro, pero los repartidores se enfrentan ahora a un nuevo peligro proveniente del cielo, en particular las caídas de escombros de drones interceptados.

Miles de repartidores en moto llevan sin embargo, contra viento y marea, comida o productos domésticos, satisfaciendo así los incesantes pedidos de los clientes que usan sus aplicaciones favoritas.

Agyemang Ata, repartidor de 27 años, entró en pánico al escuchar las primeras explosiones el sábado, cuando esperaba un pedido para entregar en un gran centro comercial de Dubai.

“Salí corriendo del centro comercial tras recibir una alerta en mi teléfono y escuché tres explosiones”, relató.

“Mi madre, mi hermana y mi familia me llamaron, pero les dije que iba bien y no se preocuparan por mí”, dijo el joven, y subrayó su firme intención de quedarse y seguir trabajando. “Para mí, Dubái es un lugar seguro”, añadió.

Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Irán lanzó anoche una nueva salva de drones y misiles contra Israel

Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Irán lanzó anoche una nueva salva de drones y misiles contra Israel

Para la mayoría de los habitantes, los repartidores como Ata pertenecían hasta ahora a un ejército anónimo que evita los problemas de la vida cotidiana y se enfrenta a las rutas muy frecuentadas. Ahora la gente saluda su papel esencial, calificándolos en las redes sociales de “héroes” que arriesgan su vida para garantizar el buen funcionamiento del Golfo.

En Kuwait, Walid Rabie cuenta que el miedo no lo abandona nunca: “Transportamos nuestras vidas al mismo tiempo que los pedidos”, indicó.

Desde el inicio de los ataques iraníes, al menos siete civiles murieron en Kuwait, en su mayoría trabajadores extranjeros.

A pesar de todo

Los Emiratos indicaron que interceptaron más de 900 drones y unos 200 misiles que tenían como objetivo su territorio.

“Tengo miedo, no voy a mentir”, dice Franklin, repartidor en Dubái, que lamenta pese a todo la baja de los pedidos. “Antes me encargaba de entre 10 y 15 pedidos diarios”, precisa el repartidor, quien con dificultad llega ahora a ocho pedidos.

Guerra en Medio Oriente: la vida entre escasez, miedo y protestas

Guerra en Medio Oriente: la vida entre escasez, miedo y protestas

La vida de los repartidores contrasta fuertemente con la de muchos influencers de la región que pueblan las redes sociales y siguen haciendo fiestas, o con los expatriados ricos de la ciudad, algunos de los cuales gastaron fortunas para irse en vuelos chárters desde países vecinos.

“Salgo a trabajar casi todos los días, sigo la actualidad y espero que la crisis termine”, dice Ajit Arun, repartidor extranjero de 32 años que trabaja en Baréin. “Tomamos precauciones, en particular cuando suenan las sirenas”, precisa.

Conflicto en Medio Oriente: el campo sufrirá una fuerte suba de precios de insumos

Conflicto en Medio Oriente: el campo sufrirá una fuerte suba de precios de insumos

En los países del Golfo, los gobiernos pidieron a sus residentes que no publiquen informaciones erróneas sobre la guerra y se ciñan a las fuentes oficiales para informarse. Algunos también trataron de mostrar una imagen de normalidad.

El presidente emiratí, el sheij Mohammed ben Zayed Al Nahyan, se paseó con una imponente escolta por un centro comercial de Dubái, deteniéndose a veces para tomarse selfies con la gente. Pero en las calles de la ciudad, la realidad pesa fuertemente, y algunos se preguntan si seguirán en el Golfo. “Si las cosas siguen así, yo no puedo arriesgar mi vida”, declara Franklin. “Quisiera regresar a mi país”.

Temas Guerra en Medio Oriente Estados Unidos de AméricaIránIsraelEmiratos Arabes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Escalada en Medio Oriente: tras la ofensiva de EEUU e Israel, estos fueron los objetivos que atacó Irán

Escalada en Medio Oriente: tras la ofensiva de EEUU e Israel, estos fueron los objetivos que atacó Irán

Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Misiles de Irán golpean a las poderosas monarquías arábes

Misiles de Irán golpean a las poderosas monarquías arábes

Lo más popular
Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
1

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

No tenemos nada que envidiar a Francia: los nuevos enólogos que buscan cambiar la historia del vino tucumano
2

"No tenemos nada que envidiar a Francia": los nuevos enólogos que buscan cambiar la historia del vino tucumano

3

Expectativas tras el comienzo del año lectivo

4

Cartas de lectores: tránsito en Yerba Buena y aledaños

5

Cartas de lectores: Grosería

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico
6

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico

Más Noticias
Propuesta musical: una peña para homenajear a las mujeres

Propuesta musical: una peña para homenajear a las mujeres

Lo viejo funciona: el boom de “Scream 7”

Lo viejo funciona: el boom de “Scream 7”

Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”

Consumos problemáticos en adolescentes: “Vemos con mucha fuerza las adicciones sin sustancias”

Celebrarán en Tucumán la festividad de Mama Antula

Celebrarán en Tucumán la festividad de Mama Antula

Recuerdos fotográficos: 1942. Nelly Orti, la reina rubia de la zafra

Recuerdos fotográficos: 1942. Nelly Orti, la reina rubia de la zafra

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico

Estrecho de Ormuz paralizado: unos 20.000 marineros quedaron bloqueados en el Golfo Pérsico

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Comentarios