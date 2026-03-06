Secciones
OpiniónColumnas

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

La historia del barrio está marcado por la decadencia ferroviaria y los proyectos fallidos ¿Es posible transformar este epicentro de la informalidad en un barrio turístico o en un polo inmobiliario? La "costura indomable" de la ciudad

CAOS EN EL BAJO. Tránsito intenso a la altura de la ex Terminal. CAOS EN EL BAJO. Tránsito intenso a la altura de la ex Terminal. LA GACETA/SILVIA GRANARA
José Názaro
Por José Názaro Hace 11 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana ChahlaJosé Seleme
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Entre aplaudidores festivos y cancelados instrumentales

Entre aplaudidores festivos y cancelados instrumentales

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Lo más popular
Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre
1

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
2

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
3

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos
4

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos
5

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc
6

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Más Noticias
Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Comentarios