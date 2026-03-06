Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
La historia del barrio está marcado por la decadencia ferroviaria y los proyectos fallidos ¿Es posible transformar este epicentro de la informalidad en un barrio turístico o en un polo inmobiliario? La "costura indomable" de la ciudad
CAOS EN EL BAJO. Tránsito intenso a la altura de la ex Terminal. LA GACETA/SILVIA GRANARA
