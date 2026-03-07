Guerra en Medio Oriente: noticias falsas e imágenes digitales inundan las redes sociales y amplifican la desinformación

Grok “metió la pata”

En el otro extremo, medios de oposición iraní difundieron en X y Telegram relatos falsos que atribuían un ataque contra una escuela de niñas en Irán al propio gobierno iraní. La IA de X, Grok, “metió la pata” al considerar que el propio ataque era falso, algo que después se comprobó que sí había ocurrido.