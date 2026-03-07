Guerra en Medio Oriente: noticias falsas e imágenes digitales inundan las redes sociales y amplifican la desinformación

Desde hace una semana, bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán y represalias de Teherán incendian la región. Al mismo tiempo, estalló una guerra informativa.
Ambos bandos y sus partidarios vuelcan en el entorno digital falsedades que se propagan más rápido que los hechos reales. Con las redes inundadas de “contenido adversarial” -imágenes y videos hiperrealistas generados de manera digital que buscan manipular la opinión pública- la tarea de desbrozar lo real de lo inventado es monumental y urgente.
Un ejemplo ocurrió el 3 de marzo, con un video de un rascacielos en Baréin derribado por un misil iraní. El clip acumuló millones de vistas antes de que verificadores de RTVE y Reuters confirmaran que era 100% generado por IA.
También resonante fue una imagen de féretros de militares estadounidenses supuestamente caídos en Irán, que resultó ser una manipulación de fotografías antiguas.
Los equipos periodísticos y expertos en verificación tecnológica identificaron además una serie de cuentas proiraníes que publicaban videos antiguos para exagerar el daño de misiles de Teherán contra Israel y estados del golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Grok “metió la pata”
En el otro extremo, medios de oposición iraní difundieron en X y Telegram relatos falsos que atribuían un ataque contra una escuela de niñas en Irán al propio gobierno iraní. La IA de X, Grok, “metió la pata” al considerar que el propio ataque era falso, algo que después se comprobó que sí había ocurrido.
Moustafa Ayad, del ISD, una ONG con sede en Londres dedicada a combatir la desinformación, explica: “Ya sea para justificar los ataques en el Golfo o para ensalzar el poderío militar iraní, el objetivo parece ser desgastar al enemigo”, dijo.
Circulan también fragmentos de videojuegos reciclados para parecer ataques con misiles, así como imágenes generadas por IA que muestran buques de guerra estadounidenses hundidos, acumularon millones de visualizaciones.
Según el organismo de control de la desinformación NewsGuard, estos materiales visuales fabricados y difundidos como información suman más de 21,9 millones de visualizaciones sólo en X, la plataforma que pertenece al controvertido millonario Elon Musk.