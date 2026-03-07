Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

El aguilarense Agustín Fernández estará a cargo de la Defensoría del Pueblo de Tucumán por los próximos cinco años. El ex diputado recibió el respaldo de 38 de los 48 legisladores presentes, algo que no generó sorpresas en las lecturas políticas. Sin embargo, la sesión estuvo signada por la tensión y los cruces. Ocurre que en Labor Parlamentaria se acordó la fundamentación del voto a pesar de que el reglamento no lo contempla para estos casos (es un cargo con rango constitucional). Y en el oficialismo hay legisladores que se quedaron con la sensación de que “se hizo una de más” al habilitar minutos a la oposición para discursos que terminaron siendo dardos políticos.
Por votación nominal -tal como lo establece el artículo 91 del Reglamento Interno de la Cámara-, Fernández cosechó el respaldo de los 33 miembros del bloque Justicialista y de los aliados Ernesto Gómez Gómez Rossi (Libres del Sur) y Hugo Ledesma (Lealtad Peronista). Compromiso Tucumán volvió a evidenciar sus diferencias. Alfredo Toscano, Rolando Alfaro y Rodolfo Ocaranza votaron por el ex diputado.
Claudia Boyanovsky, otra de las ternadas, recibió el apoyo de Claudio Viña y Walter Berarducci, así como de Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), José Cano (Radicalismo Federal) y Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán).
El letrado José Alcaraz no tuvo avales, en tanto que Manuel Courel (Cambia Tucumán), José Macome (Compromiso con la Lealtad), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y José Seleme (Avanza Tucumán) pidieron permiso para abstenerse.
El presidente subrogante Sergio Mansilla estuvo a cargo de la sesión que tuvo como único tema la elección del ombudsman. La legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de los comité de Asuntos Constitucionales e Institucionales y Peticiones y Acuerdos, mocionó que se permita fundamentar el voto, como se acordó en la Labor Parlamentaria que presidió el vicegobernador Miguel Acevedo (ayer a cargo del Ejecutivo). Además, remarcó que todo proceso se ajustó a los términos y condiciones de la Ley 6.644.
El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, fue el primero en fundamentar su voto y adelantó el apoyo de la bancada a Fernández. Cano, en tanto, dijo que conoce a Fernández de la militancia que tuvo en la UCR y que le reconoce capacidad y honestidad. Sin embargo, criticó el rol que tiene hoy la Defensoría del Pueblo y votó por Boyanovsky.
“Premio político”
Los ánimos se caldearon con la intervención de Courel, quien mencionó que ese cargo “no puede ser un premio político”. “La Defensoría debe ser un contrapeso del poder, no una extensión del Poder Ejecutivo”, lanzó. Agregó que el Presupuesto 2026 para la Defensoría tiene asignados $9.290 millones y que más de $9.000 millones serían gastos de personal, y que la planta de personal se incrementó más de un 50% en cinco años: de 300 empleados en 2021 y a 483, según el Presupuesto 2026.
Elías de Pérez hizo una reinvindicación de la importancia de la Defensoría del Pueblo y agradeció a cada uno de los 45 postulantes antes de votar por Boyanovsky, quien consideró que tenía la mayor independencia para ocupar el cargo. Mario Leito, en tanto, reivindicó “a los postulantes con trayectoria política”, remarcó que Fernández nació de filas no peronistas y destacó su capacidad, hombría y convicción. Mientras que Macome opinó que ninguno de los postulantes tiene la independencia para controlar y ser contrapeso del Estado.
Defensa en el Congreso
Romano Norri se expresó en desacuerdo con la ley de Defensor del Pueblo y anticipó que buscará modificarla. En tanto que Seleme lanzó que la estructura que tiene la Defensoría es similar a la de un Ministerio. “La política es más cara y más casta; es una película de terror”, dijo. Opinó que la entidad “se usa para devolverle favores a Jaldo”.
El oficialista Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Seleme. Rechazó las “miradas apocalípticas de legisladores libertarios o con ínfulas de serlo, aunque no lo dejen”. Indicó que Fernández viene de representar y defender a los tucumanos en el Congreso. “No hay que subestimar a la gente ni a los roles”, dijo.
Bussi y Verón Guerra avalaron a Boyanovsky por ser la más independiente de la terna, mientras que Viña embistió contra Fernández por su cercanía y lealtad con Jaldo. “Hoy no estamos eligiendo al defensor del gobernador sino del pueblo”, criticó.
Fuera del recinto, Álvarez acotó que hay numerosos cuestionamientos que se mencionaron y que están alejados del espíritu de la ley vigente. Mencionó que la norma señala que el ómbudsman tendrá las mismas incompatibilidades que tienen los jueces, y que no se podrá acceder a un cargo electivo durante los dos años posteriores a la finalización del mandato. Además, agradeció y destacó que hubo 45 postulantes.