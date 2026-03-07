Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

El aguilarense Agustín Fernández estará a cargo de la Defensoría del Pueblo de Tucumán por los próximos cinco años. El ex diputado recibió el respaldo de 38 de los 48 legisladores presentes, algo que no generó sorpresas en las lecturas políticas. Sin embargo, la sesión estuvo signada por la tensión y los cruces. Ocurre que en Labor Parlamentaria se acordó la fundamentación del voto a pesar de que el reglamento no lo contempla para estos casos (es un cargo con rango constitucional). Y en el oficialismo hay legisladores que se quedaron con la sensación de que “se hizo una de más” al habilitar minutos a la oposición para discursos que terminaron siendo dardos políticos.