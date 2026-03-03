La Legislatura elegirá el próximo viernes al nuevo Defensor del Pueblo

En reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, se definió convocar a sesión especial de Cámara para el próximo viernes 6 de marzo a las 9 de la mañana. El único tema del orden del día será la elección del nuevo Defensor del Pueblo de la provincia.
La convocatoria se da luego del trabajo realizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos, que analizaron los antecedentes de los postulantes y elevaron la terna de candidatos conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 6.644. Los tres seleccionados entre 45 aspirantes fueron José Antonio Alcaraz, Claudia Isabel Boyanovsky y Agustín Fernández.
Del encuentro de Labor Parlamentaria participaron, además de Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, junto a los legisladores Alfredo Toscano, Nancy Bulacio, José Macome, Roque Tobías Álvarez, Ernesto Gómez Rossi, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña, José Cano, Carolina Vargas Aignasse y Ricardo Bussi. También estuvieron presentes el secretario legislativo, Claudio Pérez, y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.
Al término de la reunión, el vicegobernador Acevedo confirmó la convocatoria a la sesión especial. “Labor Parlamentaria decidió en el día de hoy que la próxima sesión será el viernes 6 a horas 9 de la mañana, convocada al solo efecto de elegir al Defensor del Pueblo que surgirá de la terna que la comisión ha nominado”, señaló.
Asimismo, destacó que el proceso se desarrolló cumpliendo con todas las instancias previstas por la normativa vigente. “Hemos cumplido, desde el momento de la convocatoria hasta el día de la sesión, con todos los pasos que establecen las disposiciones legales para la elección del Defensor del Pueblo”, afirmó.
Entrevistaron a los ternados para el cargo de Defensor del Pueblo de Tucumán
En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos y de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, destacó el trabajo realizado durante el proceso de selección y señaló: “Realizamos tres entrevistas a los ternados, que fueron de gran nivel. Con esto finaliza el trabajo en este proceso de selección, ya que existe una terna y hemos escuchado a cada uno de los postulantes. Los tres participantes respondieron con solvencia y demostraron un gran conocimiento sobre la Defensoría y los planes que proyectan llevar adelante”.
La legisladora remarcó que ahora se aguarda la sesión en la que el cuerpo definirá al defensor o defensora, subrayando que el procedimiento se desarrolló con transparencia y dentro de las competencias propias del Poder Legislativo.
“Se trata de una competencia de la Legislatura y estamos cumpliendo con un imperativo legal y constitucional que también nos ha encomendado el presidente de la Cámara, el contador Miguel Acevedo. El proceso se llevó adelante con un cumplimiento exacto de los términos y plazos que establece la ley, por lo que los tres candidatos están habilitados para ser electos si así lo decide la Legislatura”.