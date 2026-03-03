Secciones
Política

La Legislatura elegirá el próximo viernes al nuevo Defensor del Pueblo

Lo definió la reunión de Labor Parlamentaria. José Antonio Alcaraz, Agustín Fernández y Claudia Isabel Boyanovsky integran la terna de candidatos que fueron entrevistados hoy en la Legislatura.

La Legislatura elegirá el próximo viernes al nuevo Defensor del Pueblo
Hace 2 Hs

En reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, se definió convocar a sesión especial de Cámara para el próximo viernes 6 de marzo a las 9 de la mañana. El único tema del orden del día será la elección del nuevo Defensor del Pueblo de la provincia.

La convocatoria se da luego del trabajo realizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos, que analizaron los antecedentes de los postulantes y elevaron la terna de candidatos conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 6.644. Los tres seleccionados entre 45 aspirantes fueron José Antonio Alcaraz, Claudia Isabel Boyanovsky y Agustín Fernández.

Del encuentro de Labor Parlamentaria participaron, además de Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, junto a los legisladores Alfredo Toscano, Nancy Bulacio, José Macome, Roque Tobías Álvarez, Ernesto Gómez Rossi, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña, José Cano, Carolina Vargas Aignasse y Ricardo Bussi. También estuvieron presentes el secretario legislativo, Claudio Pérez, y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.

Al término de la reunión, el vicegobernador Acevedo confirmó la convocatoria a la sesión especial. “Labor Parlamentaria decidió en el día de hoy que la próxima sesión será el viernes 6 a horas 9 de la mañana, convocada al solo efecto de elegir al Defensor del Pueblo que surgirá de la terna que la comisión ha nominado”, señaló.

Asimismo, destacó que el proceso se desarrolló cumpliendo con todas las instancias previstas por la normativa vigente. “Hemos cumplido, desde el momento de la convocatoria hasta el día de la sesión, con todos los pasos que establecen las disposiciones legales para la elección del Defensor del Pueblo”, afirmó.

Entrevistaron a los ternados para el cargo de Defensor del Pueblo de Tucumán

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos y de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, destacó el trabajo realizado durante el proceso de selección y señaló: “Realizamos tres entrevistas a los ternados, que fueron de gran nivel. Con esto finaliza el trabajo en este proceso de selección, ya que existe una terna y hemos escuchado a cada uno de los postulantes. Los tres participantes respondieron con solvencia y demostraron un gran conocimiento sobre la Defensoría y los planes que proyectan llevar adelante”.

La legisladora remarcó que ahora se aguarda la sesión en la que el cuerpo definirá al defensor o defensora, subrayando que el procedimiento se desarrolló con transparencia y dentro de las competencias propias del Poder Legislativo.

“Se trata de una competencia de la Legislatura y estamos cumpliendo con un imperativo legal y constitucional que también nos ha encomendado el presidente de la Cámara, el contador Miguel Acevedo. El proceso se llevó adelante con un cumplimiento exacto de los términos y plazos que establece la ley, por lo que los tres candidatos están habilitados para ser electos si así lo decide la Legislatura”.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánSergio MansillaCarolina Vargas AignasseMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
5

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
6

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Más Noticias
Llaman a una audiencia de conciliación en el caso de la denuncia contra el secretario de Energía de la provincia

Llaman a una audiencia de conciliación en el caso de la denuncia contra el secretario de Energía de la provincia

Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Petri tildó de golpista a Villarruel y ella no se quedó atrás: Te conozco por el trencito de la alegría con Milei

Petri tildó de "golpista" a Villarruel y ella no se quedó atrás: "Te conozco por el trencito de la alegría con Milei"

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Comentarios