La Legislatura elegirá el próximo viernes al nuevo Defensor del Pueblo

Entrevistaron a los ternados para el cargo de Defensor del Pueblo de Tucumán

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos y de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, destacó el trabajo realizado durante el proceso de selección y señaló: “Realizamos tres entrevistas a los ternados, que fueron de gran nivel. Con esto finaliza el trabajo en este proceso de selección, ya que existe una terna y hemos escuchado a cada uno de los postulantes. Los tres participantes respondieron con solvencia y demostraron un gran conocimiento sobre la Defensoría y los planes que proyectan llevar adelante”.