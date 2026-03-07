Secciones
Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Fernández reconoció que trabajó “codo a codo” con Jaldo en el Congreso, pero que ahora velará por los intereses del pueblo.

Hace 4 Hs

El flamante Defensor del Pueblo, Agustín Fernández, aseguró que su gestión estará enfocada en velar por los intereses del pueblo y prometió actuar con independencia en el ejercicio del cargo, luego de las críticas vertidas por legisladores de la oposición en el recinto. “He trabajado codo a codo con el gobernador (Osvaldo Jaldo) siendo presidente del bloque Independencia. Eso nadie lo puede negar y no voy a decir una cosa por otra. Pero en el trabajo que debo realizar en la Defensoría del Pueblo sé perfectamente cuál es la división de poderes en un sistema republicano. Sé lo que es un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y tengo perfectamente en claro cuáles son los órganos de control y la independencia que eso requiere para poder hacer una buena tarea”, declaró en conferencia de prensa.

El ex diputado nacional agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso de selección y destacó la importancia del sistema democrático. Remarcó que la diversidad de visiones políticas fortalece las instituciones y aseguró que trabajará para cumplir el rol de la manera más efectiva posible en beneficio de la gente.

Auditoría interna

El nuevo ómbudsman subrayó que la función principal del organismo es defender los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Adelantó que el lunes comenzará a interiorizarse sobre la situación de la Defensoría y el estado de los reclamos pendientes. Además, dijo que ordenará una auditoría para evaluar el funcionamiento administrativo y el desempeño del personal y que tiene previsto reunirse con el ómbudsman saliente, Eduardo Cobos.

“A los tucumanos que hoy desconfían de la Defensoría les digo que espero que con el trabajo podamos cambiar esa percepción. Si no lo logramos, las críticas se multiplicarán, y eso también forma parte de la democracia”, concluyó.

Político de trayectoria: Fernández comenzó una carrera en cargos públicos hace más de 30 años

Agustín “Tin” Fernández es oriundo de Aguilares, tiene 58 años y es licenciado en Ciencias Políticas (Unsta). Viene de desempeñarse como diputado entre 2019 y 2023. Tomó especial protagonismo durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei ya que fue presidente del bloque Independencia, espacio dialoguista tucumano que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo.

La trayectoria pública de Fernández comenzó como concejal entre 1995 y 1999. Su figura se potenció entre 2003 y 2015, cuando fue intendente de Aguilares tres mandatos consecutivos, durante la gestión de José Alperovich. Tras dejar el cargo de jefe municipal y antes de llegar a la Cámara de Diputados pasó por el Ministerio del Interior, ejerciendo el rol de coordinador entre 2015 y 2019. Entre 2020 y 2021, en tanto, se desempeñó como secretario de Gobierno y Justicia de Tucumán. Su militancia política se inició en la UCR.

