En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Un perfil de gestión y lealtad política

El flamante Ombudsman no es un recién llegado a la política local. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNSTA, Fernández cuenta con un currículum que equilibra la formación académica con la "territorialidad": gobernó la ciudad de Aguilares durante tres mandatos consecutivos y, más recientemente, presidió el bloque "Independencia" en la Cámara de Diputados de la Nación.