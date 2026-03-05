El conflicto en Oriente Medio produjo la peor crisis aérea de los últimos años

La peor crisis aérea registrada desde la pandemia

El golfo Pérsico se encuentra en un estado desértico si de actividad aérea se trata. Un alto porcentaje de vuelos desde y hacia Oriente Medio sufrió reprogramaciones y, en la mayoría de los casos, cancelaciones. Los pocos servicios que parten desde regiones cercanas buscan bordear la zona de peligro. El inicio del ataque constituye una gran crisis para la aviación, ya que Medio Oriente es una de las zonas de conexión más activas del mundo entero.