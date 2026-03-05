Secciones
Mundo

El conflicto en Oriente Medio produjo la peor crisis aérea de los últimos años

El ataque del doble frente Estados Unidos-Israel contra Irán condicionó severamente las conexiones mundiales, dejando una crisis vista por última vez con la pandemia del Covid.

El conflicto en Oriente Medio produjo la peor crisis aérea de los últimos años Mapa de Flightradar24
Por Milagro Corbalán Hace 23 Min

Los ataques armados de Estados Unidos e Israel, que reactivaron el conflicto con Irán, acarrearon también una crisis del espacio aéreo. La situación de aerolíneas, vuelos y traslados de pasajeros no se veía tan afectada desde la amenaza mundial que constituyó la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2023. Hoy, las agencias aéreas recomiendan restringir al máximo posible la actividad en la región en guerra hasta que puedan brindarse nuevas garantías de seguridad.

Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto

Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto

En un avistaje rápido al sitio FlightRadar24, que muestra la ubicación de los aviones en todo el mundo en tiempo real, se puede ver claramente la situación que atraviesa Oriente Medio. El espacio aéreo comprendido por Irán, Irak, Kuwait y hasta Líbano y Siria permanece completamente libre de naves tripuladas. Es que, mientras continúen los ataques con misiles y drones, el peligro es latente para pasajeros y tripulantes.

La peor crisis aérea registrada desde la pandemia

El golfo Pérsico se encuentra en un estado desértico si de actividad aérea se trata. Un alto porcentaje de vuelos desde y hacia Oriente Medio sufrió reprogramaciones y, en la mayoría de los casos, cancelaciones. Los pocos servicios que parten desde regiones cercanas buscan bordear la zona de peligro. El inicio del ataque constituye una gran crisis para la aviación, ya que Medio Oriente es una de las zonas de conexión más activas del mundo entero.

Según el diario El País, en España se cancelaron más de 160 de los 203 vuelos programados a Medio Oriente. La consultora Cirium, por su parte, estima que se cancelaron 12.903 vuelos provenientes de todo el mundo hacia la región. Esta cifra representa la incidencia directa sobre el 40% de la actividad programada para el área del conflicto.

Aerolíneas como Iberia, Iberia Express, Air Europa, Qatar Airways, Etihad y Emirates anunciaron la suspensión temporal de vuelos hasta nuevo aviso. Los traslados fueron, en su mayoría, cancelados, pero también se modificaron y restringieron los despegues y arribos. Por lo pronto, la mayoría de las empresas involucradas niegan tener datos exactos de la cantidad de pasajeros que se vieron afectados.

Espacio aéreo liberado en el golfo Pérsico

La agencia de noticias Reuters plantea al aeropuerto de Dubái como el de mayor cantidad de vuelos diarios en todo el mundo. En un artículo publicado por la cadena BBC, se anunció que la estación debió suspender el 100% de sus vuelos el pasado domingo. Además, Flightradar registró que los pocos vuelos que se retomaron desde Emiratos Árabes Unidos partieron hacia el sur, estableciendo curvas para evitar Irán.

Aunque las cancelaciones disminuyeron hacia los primeros días de la semana, las operaciones aéreas siguen bajo la incertidumbre. Por lo pronto se desconoce cuándo el ritmo de vuelos regresará a la normalidad. En conflictos anteriores, las aerolíneas optaron por retomar su actividad normal incluso después de que las agencias autorizadas hicieran la apertura oficial del espacio aéreo.

Temas IránIsraelEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Israel bombardeó una instalación clave del programa nuclear iraní cerca de Teherán

Israel bombardeó una instalación clave del programa nuclear iraní cerca de Teherán

Irán jura vengar la muerte de Jamenei y Trump amenaza con una fuerza nunca antes vista

Irán jura vengar la muerte de Jamenei y Trump amenaza con una "fuerza nunca antes vista"

El líder supremo de Irán fue abatido en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

El líder supremo de Irán fue abatido en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
2

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
3

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
4

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
5

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
6

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Más Noticias
Así es la lujosa mansión de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en Salta

Así es la lujosa mansión de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en Salta

La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación

La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Comentarios