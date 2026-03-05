El conflicto en Oriente Medio produjo la peor crisis aérea de los últimos años

Los ataques armados de Estados Unidos e Israel, que reactivaron el conflicto con Irán, acarrearon también una crisis del espacio aéreo. La situación de aerolíneas, vuelos y traslados de pasajeros no se veía tan afectada desde la amenaza mundial que constituyó la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2023. Hoy, las agencias aéreas recomiendan restringir al máximo posible la actividad en la región en guerra hasta que puedan brindarse nuevas garantías de seguridad.
En un avistaje rápido al sitio FlightRadar24, que muestra la ubicación de los aviones en todo el mundo en tiempo real, se puede ver claramente la situación que atraviesa Oriente Medio. El espacio aéreo comprendido por Irán, Irak, Kuwait y hasta Líbano y Siria permanece completamente libre de naves tripuladas. Es que, mientras continúen los ataques con misiles y drones, el peligro es latente para pasajeros y tripulantes.
La peor crisis aérea registrada desde la pandemia
El golfo Pérsico se encuentra en un estado desértico si de actividad aérea se trata. Un alto porcentaje de vuelos desde y hacia Oriente Medio sufrió reprogramaciones y, en la mayoría de los casos, cancelaciones. Los pocos servicios que parten desde regiones cercanas buscan bordear la zona de peligro. El inicio del ataque constituye una gran crisis para la aviación, ya que Medio Oriente es una de las zonas de conexión más activas del mundo entero.
Según el diario El País, en España se cancelaron más de 160 de los 203 vuelos programados a Medio Oriente. La consultora Cirium, por su parte, estima que se cancelaron 12.903 vuelos provenientes de todo el mundo hacia la región. Esta cifra representa la incidencia directa sobre el 40% de la actividad programada para el área del conflicto.
Aerolíneas como Iberia, Iberia Express, Air Europa, Qatar Airways, Etihad y Emirates anunciaron la suspensión temporal de vuelos hasta nuevo aviso. Los traslados fueron, en su mayoría, cancelados, pero también se modificaron y restringieron los despegues y arribos. Por lo pronto, la mayoría de las empresas involucradas niegan tener datos exactos de la cantidad de pasajeros que se vieron afectados.
Espacio aéreo liberado en el golfo Pérsico
La agencia de noticias Reuters plantea al aeropuerto de Dubái como el de mayor cantidad de vuelos diarios en todo el mundo. En un artículo publicado por la cadena BBC, se anunció que la estación debió suspender el 100% de sus vuelos el pasado domingo. Además, Flightradar registró que los pocos vuelos que se retomaron desde Emiratos Árabes Unidos partieron hacia el sur, estableciendo curvas para evitar Irán.
Aunque las cancelaciones disminuyeron hacia los primeros días de la semana, las operaciones aéreas siguen bajo la incertidumbre. Por lo pronto se desconoce cuándo el ritmo de vuelos regresará a la normalidad. En conflictos anteriores, las aerolíneas optaron por retomar su actividad normal incluso después de que las agencias autorizadas hicieran la apertura oficial del espacio aéreo.