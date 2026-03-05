Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Uno de los puntos más sensibles de su relato fue el contraste entre los sistemas de salud. Chacana recordó la dolorosa pérdida de su hijo mayor en 2012 tras una larga enfermedad: “Estuvimos cubiertos en todo por la obra social. Cuando fuimos de vacaciones a Tucumán, la obra social que pagábamos desde acá no nos cubría ciertos medicamentos o había mucha burocracia. Esa fue una de las decisiones para venirnos” de regreso a Israel.