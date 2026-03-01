El líder supremo de Irán fue abatido en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no sólo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, escribió el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social.