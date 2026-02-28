Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Esta postura fue replicada en espejo por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Tras confirmar que los bombardeos son el resultado de meses de planificación conjunta con el Pentágono para "eliminar una amenaza existencial", le dijo a los ciudadanos iraníes que ha llegado el momento de "sacudirse el yugo de la tiranía". A este llamamiento se sumó Reza Pahlavi, hijo del difunto sah exiliado en EE. UU., quien se ofreció para liderar una transición política.