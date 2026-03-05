Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto
Las fuerzas israelíes bombardearon instalaciones del grupo terrorista en Beirut y destruyeron infraestructura militar iraní. Washington mantiene operativos a sus portaaviones en el Mediterráneo y afirma que presiona al régimen iraní desde el mar.
En el sexto día de escalada en Medio Oriente, Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva coordinada contra Irán y el grupo terrorista Hezbollah. Las operaciones incluyeron bombardeos sobre instalaciones del movimiento en Beirut, ataques contra infraestructura de defensa del régimen iraní y la destrucción de lanzamisiles balísticos.
Durante la noche y la madrugada de este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo nuevos ataques en Beirut contra instalaciones utilizadas por Hezbollah, entre ellas una sede empleada por la unidad aérea de la organización.
Según informó el Ejército israelí, los bombardeos forman parte de una serie de ofensivas dirigidas a distintas bases de la milicia respaldada por Irán en la capital libanesa. De acuerdo con las FDI, esos centros eran utilizados para planificar y ejecutar acciones contra las fuerzas israelíes y la población civil.
Antes de los ataques, el ejército indicó que se aplicaron medidas para reducir el riesgo para la población civil, entre ellas advertencias anticipadas, el uso de armas de precisión y observación aérea. Las autoridades israelíes señalaron que responderán con firmeza a la decisión de Hezbollah de sumarse a la campaña bajo el amparo del régimen iraní y remarcaron que no permitirán daños a los residentes de Israel.
En paralelo, Washington informó a través del Comando Central de Estados Unidos que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford mantiene operaciones “las 24 horas del día” en apoyo a la operación denominada “Furia Épica” desde el mar Mediterráneo.
La misión estadounidense se desarrolla junto con otro grupo de ataque de portaaviones desplegado en Medio Oriente. “Las fuerzas estadounidenses están presionando a Irán desde el mar”, afirmó el comando dirigido por el almirante Charles B. Cooper.
Más tarde, el CENTCOM difundió un video en el que mostró “los esfuerzos para eliminar las capacidades móviles de lanzamiento de misiles del régimen iraní”, según indicó en la red social X. “Estamos detectando y destruyendo estas amenazas con precisión letal”, agregó.
Las FDI también informaron que aviones de combate destruyeron un camión lanzamisiles balístico en la región de Qam que estaba preparado para disparar contra Israel. Además, fue eliminado un sistema de defensa aérea en Isfahán, diseñado para atacar aeronaves israelíes.
De acuerdo con el Ejército israelí, estas operaciones forman parte de una estrategia destinada a debilitar las capacidades ofensivas del régimen iraní y reforzar el control aéreo en la región.
En respuesta, el régimen iraní lanzó misiles contra Israel durante la madrugada del jueves, mientras los ataques aéreos continuaron por sexto día consecutivo. La tensión se intensificó tras el hundimiento de un buque de guerra iraní por parte de un submarino estadounidense y las advertencias de Teherán de destruir infraestructura militar y económica en distintos puntos de la región.
En medio de esta escalada, Israel anunció la inminencia de nuevos ataques. Las sirenas de alerta aérea sonaron en Tel Aviv y Jerusalén poco después de que el ejército informara sobre el inicio de ofensivas adicionales en Líbano contra Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut.
El ritmo de las operaciones fue tan intenso que la televisión estatal iraní anunció el aplazamiento de la ceremonia de duelo por el líder supremo Alí Khamenei, abatido al comienzo del conflicto el 28 de febrero. Millones de personas habían participado del funeral de su antecesor, el ayatolá Ruhollah Khomeini, en 1989.
El miércoles, el ejército israelí confirmó además que tropas de tres divisiones se encuentran desplegadas en el sur del Líbano. Según el informe de las FDI, la 91.ª División opera en el este de esa región, la 210.ª División en la zona del Monte Dov y la 146.ª División en el oeste del sur del país.
Imágenes difundidas por el ejército mostraron soldados con mochilas y colchonetas avanzando en la zona, además de tanques desplazándose por distintos sectores.
Esta mañana, las fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, continuaron operando en el área del Monte Dov, en distintos puntos del sur del Líbano. Según el Ejército israelí, las tropas realizan acciones específicas para detectar infraestructura enemiga, impedir el fortalecimiento de Hezbollah en la frontera y reforzar la línea defensiva para los residentes del norte de Israel.