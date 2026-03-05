Israel y EEUU intensifican la ofensiva contra Irán y Hezbollah en el sexto día del conflicto

Antes de los ataques, el ejército indicó que se aplicaron medidas para reducir el riesgo para la población civil, entre ellas advertencias anticipadas, el uso de armas de precisión y observación aérea. Las autoridades israelíes señalaron que responderán con firmeza a la decisión de Hezbollah de sumarse a la campaña bajo el amparo del régimen iraní y remarcaron que no permitirán daños a los residentes de Israel.