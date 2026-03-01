Irán jura vengar la muerte de Jamenei y Trump amenaza con una "fuerza nunca antes vista"

El escenario geopolítico mundial sufrió un quiebre histórico este domingo tras confirmarse la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei (86), en un masivo bombardeo ejecutado por Estados Unidos e Israel. El ataque, que descabezó a la cúpula militar de la república islámica, desató una inmediata respuesta militar de Teherán y un brutal ultimátum de Donald Trump, llevando a Medio Oriente al borde de una guerra total.
Tras el ataque que terminó con la vida de la máxima figura iraní desde 1989, y en el que también murieron su hija, su yerno y su nieta, el gobierno anunció la conformación de un triunvirato de transición. El poder quedó temporalmente en manos del presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhosein Mohseni Ejeï y el clérigo Alireza Arafi.
Paralelamente, las Fuerzas Armadas iraníes activaron su venganza. Al lanzamiento de misiles del sábado sobre Israel y naciones aliadas, sumaron este domingo ataques directos contra bases estadounidenses en el Golfo, en el Kurdistán iraquí y contra embarcaciones en Omán. Las autoridades iraníes, que decretaron 40 días de luto, advirtieron a través de Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que atacarán con "una fuerza que jamás han conocido".
Las amenazas
La respuesta de Washington no tardó en llegar. Trump calificó a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" y amenazó con utilizar una "fuerza nunca antes vista" si las represalias iraníes continúan, instando a la vez al pueblo a derrocar definitivamente al régimen.
El golpe militar sobre Teherán fue devastador para la estructura del Estado. El Ejército israelí confirmó haber abatido a 40 altos mandos. Entre ellos se destacan el jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour; el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y Alí Shamkhani, jefe del Consejo Nacional de Defensa.
El saldo humanitario también es crítico. La Media Luna Roja reportó 201 muertos en total, mientras que el poder judicial iraní denunció otro ataque sobre un colegio en el sur del país con 108 víctimas fatales, un hecho del cual el Ejército de Israel aseguró no tener ningún tipo de registro.
Las ondas expansivas del conflicto ya paralizan al mundo. La cancelación masiva de rutas comerciales sobre el espacio aéreo de Medio Oriente generó este domingo la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de covid-19, dejando a miles de pasajeros varados.
Mientras tanto, la tensión se trasladó a las calles de los países vecinos. En Pakistán e Irak, multitudes enfurecidas intentaron asaltar misiones diplomáticas estadounidenses, dejando un saldo de al menos ocho muertos por represión policial en la ciudad pakistaní de Karachi.
Desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del difunto sah de Irán, desconoció al nuevo triunvirato de transición y sentenció que la república islámica "llegó a su fin". Una visión que fue compartida públicamente por el presidente israelí, Isaac Herzog, quien auguró que este enfrentamiento dará paso a una "nueva era" para toda la región.