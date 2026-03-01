Irán jura vengar la muerte de Jamenei y Trump amenaza con una "fuerza nunca antes vista"

Tras el ataque que terminó con la vida de la máxima figura iraní desde 1989, y en el que también murieron su hija, su yerno y su nieta, el gobierno anunció la conformación de un triunvirato de transición. El poder quedó temporalmente en manos del presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhosein Mohseni Ejeï y el clérigo Alireza Arafi.