Jaldo recibió al Defensor del Pueblo para analizar reclamos y coordinar un plan de trabajo

En otro tramo, abordó la situación de los ahorristas de planes de ahorro y las acciones impulsadas durante su gestión. “El tema de los ahorristas lo recibí heredado y me di con organizaciones que estaban enojadas porque la justicia le había dado de baja a la cuestión. En estos cinco años, la Defensoría en mi gestión logró que se vuelva la ley y la justicia provincial aceptó que además esto se lo trate en la Nación porque consideramos que es un tema federal. Estuvo en la Nación cinco años. Se les dio cinco años de posibilidad a los ahorristas de los planes para ir ordenando sus deudas o su ahorro, en una etapa inflacionaria muy difícil”, detalló.