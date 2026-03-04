Jaldo recibió al Defensor del Pueblo para analizar reclamos y coordinar un plan de trabajo

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno con el defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, y con el legislador Tomás Cobos, con el objetivo de repasar los principales reclamos ciudadanos y coordinar acciones conjuntas.
Durante el encuentro, el titular de la Defensoría expuso el detalle de los pedidos recibidos y las gestiones realizadas por el organismo. “El gobernador quería saber desde la Defensoría cuáles son la mayor cantidad de pedidos que se vienen recibiendo, cuáles son las necesidades que la gente viene solicitando, cuáles son las acciones que se realizan para sobre eso tomar decisiones sobre un plan de obras o un plan de trabajo”, explicó.
Cobos indicó que el diálogo permitió avanzar en la articulación de programas y en la planificación de medidas vinculadas a las demandas sociales. En ese contexto, se refirió al cierre de su gestión y a iniciativas impulsadas ante la Legislatura de Tucumán. “Finalizando la gestión con algunos proyectos que habíamos mandado hacia la Legislatura, en base a lo que la comunidad viene reclamando después del recorte de subsidios y de sueldos, incrementos de precios. Proyectos para que la gente esté un poco mejor”, señaló.
En relación con la continuidad institucional, la Legislatura convocó a una sesión especial de Cámara para el viernes 6 de marzo a las 9, con el fin de tratar la elección del nuevo Defensor del Pueblo de la provincia. De un total de 45 aspirantes, fueron seleccionados José Antonio Alcaraz, Claudia Isabel Boyanovsky y Agustín Fernández.
Sobre ese proceso, Cobos aclaró: “No he tenido charlas, para dejarlo claro, con ningún legislador, ni con el gobernador, ni con ninguno de los ternados. Creo que la lista de los que se han presentado es jerarquizar un poco el valor de la Defensoría del Pueblo. Sé que hay exdefensores del pueblo, hay gente que no conozco, y de la terna, me parece que es una decisión de la Legislatura, espero que tomen la mejor decisión, porque de ahí sale alguien que va a ser el que va a tratar de lograr mejorar la calidad de vida a la gente”.
Y agregó: “La verdad que tiene que equilibrar y tiene que trabajar con muchas relaciones. Yo siempre he dicho que, en cosas urgentes, un teléfono resuelve mucho más que un expediente”.
El funcionario también aludió al contexto social y económico. “Desearle el mejor éxito del mundo y que logre los objetivos que se propongan porque los problemas hoy son múltiples. Cuando a veces la Nación te empieza a hacer merma de subsidios, con el tema de la discapacidad y con las auditorías. Para un defensor la tarea se multiplica mucho. Hoy más que nada todos manejan aplicaciones, pero hay sectores etarios que no las saben utilizar por lo que la atención es personalizada”, afirmó.
En otro tramo, abordó la situación de los ahorristas de planes de ahorro y las acciones impulsadas durante su gestión. “El tema de los ahorristas lo recibí heredado y me di con organizaciones que estaban enojadas porque la justicia le había dado de baja a la cuestión. En estos cinco años, la Defensoría en mi gestión logró que se vuelva la ley y la justicia provincial aceptó que además esto se lo trate en la Nación porque consideramos que es un tema federal. Estuvo en la Nación cinco años. Se les dio cinco años de posibilidad a los ahorristas de los planes para ir ordenando sus deudas o su ahorro, en una etapa inflacionaria muy difícil”, detalló.
Asimismo, añadió: “Trabajamos en un proyecto de ley que salió y con la que hoy están protegidos los ahorristas para que no les puedan quitar el vehículo, para que las diferencias las puedan plantear en 24 meses. Ley que el Ejecutivo inmediatamente la promulgó, por lo tanto, los ahorristas están protegidos”.
La reunión con el gobernador se inscribe en la etapa final de la actual gestión en la Defensoría, con la mirada puesta en la transición y en la continuidad de políticas orientadas a canalizar y resolver los reclamos de la comunidad.