Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

Este miércoles a las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión la modificación de la Ley de Glaciares, proyecto que llegó con media sanción del Senado y que es de relevancia para los proyectos mineros que buscan entrar en el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) que tanto ponderó en su discurso Javier Milei.