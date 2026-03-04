Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

Este miércoles a las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión la modificación de la Ley de Glaciares, proyecto que llegó con media sanción del Senado y que es de relevancia para los proyectos mineros que buscan entrar en el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) que tanto ponderó en su discurso Javier Milei.
Para esa hora está citado el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales para establecer un cronograma de trabajo para el tratamiento de la norma. De hecho, se abrirá una instancia de escucha y diálogo con la sociedad civil antes de dictaminar y debatir el proyecto en el recinto.
Además del oficialismo y los espacios satélites de la Casa Rosada podrían acompañar la medida. Hay cinco diputados del peronismo que provienen de provincias con perfiles mineros que podrían acompañar, si no es en las comisiones podría ser en el recinto.
Ambiente periglacial
El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.
También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales lo podrá quitar del inventario.