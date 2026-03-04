Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades
Sin conflicto laboral ni reclamos deportivos, el fútbol argentino entró en pausa por decisión dirigencial. La medida revela una demostración de poder que abrió una grieta entre la conducción y las tribunas.
SONRIENTE. Tapia recibió el respaldo de los dirigentes del fútbol argentino, y este fin de semana no habrá partidos como señal de protesta.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Buenos AiresPrimera NacionalAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo TovigginoLiga Profesional de Fútbol
Lo más popular