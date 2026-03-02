Orden fiscal, respaldo político y deudas: tres miradas que desmenuzan el discurso de Jaldo
Los análisis de Patricio Adorno, Gabriel Garat y Jorge Terán coinciden en que el discurso de Jaldo fue más político que administrativo: priorizó el respaldo al bloque Independencia para negociar con la Nación, defendió el equilibrio fiscal como base de la paz social y proyectó liderazgo rumbo a 2026.
“Utilizó el dialoguismo para obtener recursos”
Para el analista político Patricio Adorno, el discurso de apertura de sesiones legislativas dejó tres momentos que permiten interpretar la estrategia de Osvaldo Jaldo y el rumbo que buscará imprimirle a su gestión en los próximos meses.
El primero fue el reconocimiento al bloque dialoguista. El gobernador pidió aplausos para los legisladores que acompañaron al oficialismo nacional y destacó a Gladys Medina y a Javier Noguera. “Era el diputado que más dudas le sembraba al oficialismo provincial sobre el comportamiento que podía tener en el Congreso”, remarcó Adorno.
El gesto, explicó, no fue casual. Para el analista, Jaldo es “un gobernador que reivindicó su matiz o su posicionamiento dialoguista, incluso haciéndolo propio y tomándolo como una fortaleza respecto al rol que ocupa Tucumán en el contexto nacional y las necesidades que tiene la provincia en términos sobre todo financieros”. Detrás de esa estrategia está la necesidad de garantizar el envío de recursos y que la mejora macroeconómica impacte en la vida cotidiana.
El segundo momento se dio cuando Jaldo se apartó del guion institucional para hablar de reforma electoral, un tema “urticante para el propio oficialismo”. Tras la experiencia de la boleta única, el mensaje hacia su bloque fue claro. “Me parece que el mensaje fue: ‘Muchachos, no tengan miedo porque ganamos con ambos sistemas electorales’”, interpretó Adorno. Ese episodio refleja, según el analista, el doble perfil del mandatario. “Ese doble juego entre la gestión y el fortalecimiento partidario forman parte de un gobernador que mira 2026 como los cimientos sobre los que va a buscar su reelección de acá a 15 meses como máximo”, afirmó.
Adorno también señaló omisiones como el acceso a la ley de información pública, la ficha limpia y la reforma electoral. “Me parece que son de alguna manera los tres puntos que el oficialismo o el gobernador obvió mencionar”, dijo Adorno. Además, advirtió que quedó “marcado tácitamente quizá en el discurso” el desafío de reconvertir la matriz productiva, pero sin desarrollo suficiente.
“La gobernabilidad está atada al bloque Independencia”
El comienzo y el final del discurso de apertura de sesiones fueron, según Gabriel Garat, los tramos donde Osvaldo Jaldo dejó expuestos sus mensajes políticos más relevantes, por encima del balance de gestión.
Desde el arranque, el gobernador marcó su prioridad. “Respaldar al bloque Independencia y al armado del gobernador en la nación”, dijo Garat. En un escenario económico adverso y con fuerte dependencia de fondos nacionales para sostener la obra pública, la señal fue hacia adentro. El mensaje fue claro. “No confrontar con quienes votaron el paquete de leyes de la semana, porque lo que viene es la negociación de deudas y recursos con la nación”, indicó Garat.
El contexto, además, no ofrece margen amplio. “Sigue el panorama complicado. No estamos para tirar manteca al techo”, remarcó Garat, en sintonía con lo expresado por el propio Jaldo en la conferencia del Pozo, donde aseguró que no hay margen para paritarias generosas.
En el cierre, el mandatario volvió a hablarle a su dirigencia a través de la reforma política. Al delegar en los legisladores la discusión sobre cómo el peronismo competirá en las próximas elecciones, dejó otro mensaje interno. “Los legisladores son los que tienen representación en el territorio y nos tenemos que poner de acuerdo en cómo queremos ir a esas elecciones”, interpretó Garat. Incluso hacia el manzurismo, “el mensaje va más encriptado, pero va de manera directa”, subrayando que Jaldo tiene “la última palabra y la dirección estratégica local”.
La ausencia de una mención a Juan Manzur no fue menor. Se trata de “una herida que está abierta y está latente”. En contraste, el conflicto con el Poder Judicial fue ignorado. “Me parece que hubo una paz declarada”, señaló.
Más allá de la coyuntura, quedó pendiente una definición sobre el rumbo productivo. “El cambio de modelo económico no beneficia a Tucumán debido a que está centrado en la minería y en el litio”, advirtió Garat.
Y añadió que “hay algo del mercado de trabajo y del sistema educativo que sigue siendo una deuda que el gobierno no puede solucionar”.
“Paz social a través del equilibrio fiscal”
El discurso de apertura de sesiones del gobernador Osvaldo Jaldo puede leerse, según Jorge Terán, con un sistema de medallero: hay logros que merecen reconocimiento y hay deudas que el balance oficial prefirió no destacar. Bajo esa lógica, el politólogo organizó su análisis entre medallas y asignaturas pendientes.
“La primera medalla de oro es para las cuentas públicas que cierran la paz fiscal, es decir la provincia no tiene deuda”, afirmó. En el contexto nacional, ese dato adquiere peso, especialmente si se compara con provincias como Buenos Aires, Santa Fe o La Rioja, que atravesaron conflictos policiales que pusieron en tensión su gobernabilidad. Para Terán, el equilibrio fiscal es hoy un activo político central.
Pero ese orden en las cuentas no es un fin en sí mismo. Es, en su visión, la condición que habilita la paz social. Esa es la segunda medalla de oro. El funcionamiento de hospitales, escuelas y servicios públicos (sin paros docentes ni de salud) es consecuencia directa de tener las finanzas ordenadas. En esa misma línea ubicó el pago puntual de salarios estatales como sostén de la microeconomía local. “El gobierno ayuda en la medida en que garantiza los salarios al día, ayuda a que la microeconomía de la provincia no se estanque y que medianamente exista un consumo”, explicó, especialmente en municipios pequeños donde el empleo público dinamiza el comercio.
Sin embargo, el medallero también tiene su reverso. El primer punto crítico es el transporte público. “Hay un sistema de transporte que está totalmente en desuso, con transferencias millonarias desde el gobierno hacia el gremio de UTA y hacia la entidad empresaria AETAT, es un sistema que no funciona”, sostuvo. Y agregó que “la gente dejó de usar el transporte público y migró hacia plataformas como Uber”.
La otra gran deuda es la falta de planificación en infraestructura vial y pluvial en el Gran Tucumán. “No se prevén ni se destacan obras necesarias para no inundarse, para que no haya embotellamiento”, enumeró. Problemas que no son exclusivos de esta gestión, sino de administraciones anteriores.