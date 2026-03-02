Orden fiscal, respaldo político y deudas: tres miradas que desmenuzan el discurso de Jaldo

Pero ese orden en las cuentas no es un fin en sí mismo. Es, en su visión, la condición que habilita la paz social. Esa es la segunda medalla de oro. El funcionamiento de hospitales, escuelas y servicios públicos (sin paros docentes ni de salud) es consecuencia directa de tener las finanzas ordenadas. En esa misma línea ubicó el pago puntual de salarios estatales como sostén de la microeconomía local. “El gobierno ayuda en la medida en que garantiza los salarios al día, ayuda a que la microeconomía de la provincia no se estanque y que medianamente exista un consumo”, explicó, especialmente en municipios pequeños donde el empleo público dinamiza el comercio.