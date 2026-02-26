Peligra el inicio de clases en Tucumán: ATEP convocó a un paro para el martes 3 de marzo

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) rechazó la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial y convocó a un paro de 24 horas para el próximo martes 3 de marzo, jornada prevista para el inicio de clases en la provincia.
A través de un comunicado oficial, el gremio que conduce Hugo Brito informó que el congreso extraordinario resolvió no aceptar el ofrecimiento realizado por el Poder Ejecutivo (PE) durante la reunión mantenida esta mañana. Según detallaron, la decisión fue adoptada tras analizar los alcances de la propuesta salarial.
En consecuencia, el gremio dispuso la realización de una medida de fuerza en todas las escuelas provinciales el martes 3, que se sumará al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación para el lunes 2, lo que anticipa dos jornadas consecutivas sin actividad en el ámbito educativo.
La primera oferta consistía en un 8,4% de incremento al salario básico, porcentaje correspondiente a la inflación registrada en los meses de noviembre, diciembre y enero. Posteriormente, el Gobierno elevó la propuesta y llevó ese aumento al 11%, lo que implicaría que el piso salarial docente se ubique en $900.000.
Además, con el objetivo de elevar el ingreso mínimo, los funcionarios ofrecieron una suma adicional de $ 70.000, con lo que el salario inicial alcanzaría los $ 970.000. Sin embargo, la propuesta fue considerada insuficiente por el gremio, que ratificó el paro de 24 horas para el martes 3 de marzo.
Ciclo lectivo 2026
Esta semana, en medio de las negociaciones con los gremios, la ministra de Educación, Susana Montaldo, había adelantado que el inicio del ciclo lectivo en Tucumán sufriría una leve postergación por el paro de Ctera. “Yo creo que vamos a empezar no el lunes, sino el martes. Para evitar esa confrontación empezaríamos el martes 3 las clases, pero estamos esperando que el gobernador diga la última palabra”, había señalado la funcionaria provincial en declaraciones a LA GACETA.
Sobre las negociaciones paritarias locales, dijo: “Como es un momento difícil y los sueldos no han ido subiendo en la medida que se necesita, el ministro de Economía está analizando cuál es la mejor oferta que puede hacer en base a las conversaciones que tuvimos el viernes pasado”.
En paralelo a la tensa discusión salarial, la cartera educativa anunció un fuerte desembolso para dotar de herramientas a los establecimientos de distintos niveles y modalidades.
La ministra detalló que la Provincia se encuentra repartiendo material por un monto total de $2.000 millones. Esta inversión abarca la entrega de computadoras, tablets, motos cultivadoras para las escuelas agrotécnicas, más de 30 máquinas industriales destinadas a la formación de jóvenes y adultos, y libros específicos para las escuelas especiales. “Estoy muy contenta de que, en un momento difícil de la economía del país, podamos dar un apoyo a las escuelas para que tengan los insumos que necesitan”, valoró Montaldo.