Peligra el inicio de clases en Tucumán: ATEP convocó a un paro para el martes 3 de marzo

Ciclo lectivo 2026

Esta semana, en medio de las negociaciones con los gremios, la ministra de Educación, Susana Montaldo, había adelantado que el inicio del ciclo lectivo en Tucumán sufriría una leve postergación por el paro de Ctera. “Yo creo que vamos a empezar no el lunes, sino el martes. Para evitar esa confrontación empezaríamos el martes 3 las clases, pero estamos esperando que el gobernador diga la última palabra”, había señalado la funcionaria provincial en declaraciones a LA GACETA.