El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Pese a no llegar a un acuerdo salarial con todos los gremios docentes, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el ciclo lectivo 2026 se iniciará el próximo martes 3 de marzo en toda la provincia. Además, informó que se dictó conciliación obligatoria y el paro convocado por Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) quedó suspendido por 15 días hábiles. También advirtió que se descontará el día a los docentes que se ausenten el día del comienzo de las clases.
"El martes 3 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia. Hay gremios que han tomado la decisión de concurrir a los establecimientos educativos, salvo ATEP, que en asamblea ha decidido no aceptar la propuesta y ha decidido un paro para ese día, en la provincia", comenzó diciendo Jaldo, en una conferencia de prensa brindada desde la Casa de Gobierno.
El mandatario reconoció que los docentes "lo hicieron dentro de los marcos legales y ejerciendo su derecho", pero que "de la misma manera, el gobierno de la provincia, cumpliendo por la ley, llamó a una conciliación obligatoria por 15 días, bajo la resolución de la Secretaría de Trabajo N° 229, a partir de las 0 horas del 2 de marzo".
Jaldo explicó también que "al salir la conciliación obligatoria, queda sin efecto, por 15 días hábiles, el paro convocado por ATEP. Por lo tanto, los docentes enrolados en este gremio deben asistir el martes a las escuelas. Hay que aclarar que docente que no se presenta a trabajar no cobra el sueldo. El que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra, como sucede en cualquier empresa pública o privada, porque la huelga quedó en suspenso ya que quedó vigente la resolución de la conciliación conciliatoria".
Por último, el gobernador envió un mensaje para los representantes de ATEP: "El Gobierno ofreció todo lo que puede ofrecer, pero puede haber particularidades puntuales que, por ahí, se pueden seguir conversando. Pero en materia salarial, el Gobierno dio lo que tiene a su alcance. No tenemos un peso más, pero mantenemos las puertas abiertas para seguir conversando".
Las negociaciones con los gremios docentes
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Tucumanos (UDT) resolvieron aceptar las subas que llevarían el salario mínimo de marzo a $970.000, mientras que ATEP y la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys) rechazaron la oferta y convocaron a un paro por 24 horas para el martes 3 de marzo, que ahora quedó en suspenso por la conciliación obligatoria.
Al finalizar el encuentro de ayer, entre el Gobierno y los representantes de los gremios docentes, se infomó que la oferta contempló una suba del 8,4% al básico, a cobrar en marzo, como recomposición por la inflación que hubo entre noviembre y enero, para llegar a unos $870.000 de bolsillo. Dentro de la propuesta, no obstante, se incluyó otra suba del 2,6% para el sueldo de marzo, a cobrar en abril, totalizando un 11% más en el salario básico. Además, se mencionó que con sumas no remunerativas se alcanzaría un piso de $970.000 en bolsillo.
Pese a la negativa de ATEP, fuentes oficiales consideraron que el ofrecimiento es positivo teniendo en cuenta el contexto y lo que se está otorgando en otras provincias. Además mencionaron que habrá un aumento de la ayuda escolar del 100% (pasaría de $15.000 a $30.000) y un incremento del 60% en la asignación familiar (de $25.000 a $40.000). De ese modo -señalaron- los trabajadores tendrían al menos un millón de pesos en sus bolsillos.