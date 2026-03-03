Secciones

Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Política

Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

Los maestros habían marchado ayer a la plaza Independencia, donde resaltaron la necesidad de un aumento en sus haberes.

El reclamo docente por aumento salarial demoró el inicio de clases. El reclamo docente por aumento salarial demoró el inicio de clases. / GOOGLE
Hace 17 Min

El reclamo salarial docente se hizo sentir ayer en la plaza Independencia. Los manifestantes dejaron plasmadas las consignas que motorizaron la marcha: "Docente luchando también está enseñando" y el pedido urgente de "salarios dignos". Ante esta manifestación, hoy surgió la respuesta del gobernador, Osvaldo Jaldo

"Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador", dijeron los maestros durante la marcha. La respuesta de Jaldo no se hizo esperar.

"Es política gremial pura; eso no son temas que tengan que ver con la educación. Ni yo sé cuáles son las necesidades de cada una de las familias, que seguramente son muchas, ni ellos pueden saber cuál es la situación económica de la provincia afirmó Jaldo-. Así que ese es un mensaje gremial político puro".

"En cuanto a lo que ganan los docentes hay que decir la verdad: Escuche de 500 de bolsillo, escuche de otros que no tienen para el pasaje -dijo Jaldo-, los docentes tienen bonificado el 50% de los pasajes. Hoy el mínimo de los docentes se fue a $970.000 casi a $ 1 millón por cuatro horas de trabajo y en un solo cargo; o sea que quien tiene más de un cargo está ganando el doble", insistió.

El mandatario resaltó que los maestros tienen bonificación en el transporte. "Que no se olviden que el gobierno provincial pagó el incentivo docente y lo está pagando, porque si no el ítem no estaría en la boleta, la conectividad no estaría en la boleta, hemos aumentado horas de trabajo como es la implementación del inglés, es decir que cuando hablemos digamos la verdad y la digamos como son. Si hay cosas que corregir, seguramente la vamos a charlar y ver cómo vamos a solucionar, pero no pongamos a los chicos adelante como escudos. Los chicos tienen que estar en las escuelas", aseguró.

Mirá conferencia del gobernador Jaldo en la que se refirió a la protesta docente en Tucumán.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánSusana Montaldo
