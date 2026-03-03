Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

El mandatario resaltó que los maestros tienen bonificación en el transporte. "Que no se olviden que el gobierno provincial pagó el incentivo docente y lo está pagando, porque si no el ítem no estaría en la boleta, la conectividad no estaría en la boleta, hemos aumentado horas de trabajo como es la implementación del inglés, es decir que cuando hablemos digamos la verdad y la digamos como son. Si hay cosas que corregir, seguramente la vamos a charlar y ver cómo vamos a solucionar, pero no pongamos a los chicos adelante como escudos. Los chicos tienen que estar en las escuelas", aseguró.