Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Cuestionó que el oficialismo intente desvincular la crisis económica del deterioro institucional.

Hace 1 Hs

Tras el intercambio entre el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, la referente de CREO Paula Omodeo decidió llevar el debate a un plano institucional.

“@DarioMonterosOK coincidimos en algo: lo electoral no es una discusión para redes. Es la discusión que define si Tucumán va a tener alternancia real o va a seguir atrapada en un sistema diseñado para que los mismos se mantengan en el poder”, escribió.

Omodeo cuestionó que el oficialismo intente desvincular la crisis económica del deterioro institucional: “Hablan de caída de actividad, de consumo y de empleo. Pero gobernaron durante décadas mientras ese deterioro se consolidaba. El modelo que hoy fracasa tiene responsables”.

En esa línea, sostuvo que la reforma electoral es el punto de partida e ineludible para cambiar la provincia: “Desde CREO y ahora junto a La Libertad Avanza venimos planteando que sin reglas claras, sin competencia real y sin terminar con los mecanismos que distorsionan la voluntad popular, Tucumán no va a salir del estancamiento”.

Y cerró con una definición política: “Cuando no hay alternancia, el poder se recicla. Y cuando el poder se recicla sin control, la provincia se deteriora. La discusión electoral no es técnica: es la condición para recuperar la República en Tucumán”.

