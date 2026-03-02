Los docentes marcharon en Tucumán: "Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador"

Más allá de la asfixia económica, la protesta destapó una profunda crisis en las condiciones laborales y de salud mental que padecen los trabajadores dentro de las aulas. María, maestra de nivel primario, alzó la voz para exigir que se deje de invisibilizar el rol de contención social que asumen a diario, muchas veces cubriendo los vacíos de educación básicos que dejan las familias. "Se nos tiene que reconocer que estamos trabajando con tareas que no nos corresponden. Yo enseño a doblar el papel higiénico y a que pidan permiso, un montón de cosas que en la casa no se las están dando", relató con crudeza.