Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

En cuanto a las políticas pedagógicas, el discurso trazó una hoja de ruta enfocada en la modernización y la equidad. El gobernador anunció la incorporación de la enseñanza de inglés desde el primer grado en todas las escuelas públicas, argumentando que el manejo de una segunda lengua es fundamental para el acceso a las tecnologías y al mundo laboral. "Fundamentalmente es para que los niños y chicos del interior tengan las mismas posibilidades de los que hoy van a los colegios privados", remarcó.