Jaldo inauguró el ciclo lectivo en Tucumán: "Los chicos y la educación están primero"
El gobernador encabezó el acto oficial en Alderetes y destacó el diálogo con la docencia y medidas concretas para garantizar la presencialidad, como el Boleto Estudiantil Gratuito y el pago del incentivo docente con fondos provinciales.
El gobernador Osvaldo Jaldo dejó inaugurado el ciclo lectivo 2026 en Tucumán con un acto realizado en la Escuela Fray Manuel Pérez, en Alderetes. Allí acompañó a cientos de alumnos, docentes y familias que participaron de la ceremonia de apertura.
“La educación es primero, no es un eslogan”, afirmó el mandatario al dirigirse a la comunidad educativa. En su mensaje, contextualizó el escenario actual y destacó el esfuerzo colectivo para asegurar el inicio de clases.
“Hoy es un día de alegría a pesar de todos los problemas que tenemos, no solo en la Argentina o en Tucumán, hay guerras a nivel mundial. Hoy hacemos un alto en el camino en estos problemas y venimos a Alderetes, a la escuela Fray Manuel Pérez, que ediliciamente se encuentra hermosa, a dejar oficialmente inaugurado el ciclo lectivo 2026”, expresó.
Jaldo subrayó el trabajo conjunto entre los representantes docentes, los secretarios gremiales y los funcionarios del Poder Ejecutivo para dialogar y aunar criterios que permitieran comenzar el año escolar. “Para nosotros la educación es primero, no es un eslogan”, reiteró.
En esa línea, remarcó el compromiso del Estado provincial y de la docencia para sostener la presencialidad plena. “Estuvimos a la altura de la circunstancia con el gobierno provincial haciendo un gran esfuerzo en momentos económicos y financieros graves que vive la Argentina. Por otro lado, los docentes saben que por ahí los incrementos son importantes pero no suficientes y están haciendo un esfuerzo por la vocación y la solidaridad que tienen para nuestros niños, jóvenes y adultos. Vaya mi sincero agradecimiento para todos los docentes de la provincia”.
Medidas para garantizar la presencialidad
El gobernador enumeró acciones concretas adoptadas para acompañar a estudiantes y educadores. “Estamos trabajando por la presencialidad plena, por eso hemos implementado el boleto estudiantil gratuito, el seguro escolar pagado por el Gobierno de la Provincia en la Caja Popular de Ahorros y estamos pagando con fondos provinciales el incentivo docente que dejó de llegar de la Nación, al igual que la conectividad”.
Además, convocó a la unidad y al diálogo permanente. “Los chicos están primero, por eso dejemos las diferencias y nos pongamos a trabajar. El diálogo sigue, tenemos la Casa de Gobierno y todo el Poder Ejecutivo provincial con las puertas abiertas para seguir conversando con todos los docentes de la provincia”.
El mandatario también destacó que Tucumán se ubicó entre las primeras provincias del país en iniciar el ciclo lectivo 2026.
A su turno, el vicegobernador Miguel Acevedo señaló: “Cada inicio de clases nos pone muy felices a quienes estamos comprometidos con la educación. Cuando arranca un ciclo lectivo, se dinamiza todo y yo digo siempre que arranca el año porque los papás, las mamás, los niños, todos tienen encomendado algo que es el aprendizaje. Así que lo mejor que le puedo desear es que tengan un año con mucho aprendizaje que les sirva para desarrollarse y para crecer”.
Acevedo agregó que no existe otra forma de desarrollarse que no sea a través de la educación y aseguró el respaldo de la Legislatura. “Vamos a poner todo el empeño posible para que las clases se desarrollen con absoluta normalidad, una buena señal es este inicio de clases. Desde la Legislatura vamos a apoyar y brindar todas las herramientas que sean necesarias”.
En relación con la agenda parlamentaria, indicó que dialogó con la ministra de Educación sobre la necesidad de una ley del docente integrador. “Estamos predispuestos a receptar la iniciativa que nos va a mandar y la vamos a tratar con la inmediatez posible”, afirmó.
Esperanza y compromiso
La ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó el sentido de esperanza que implica el inicio del ciclo lectivo. “Comienza un nuevo ciclo lectivo y esto presenta desafíos, oportunidades y esperanza. Esperanza de poder brindar un futuro mejor a nuestros niños y jóvenes. La sociedad inyecta un nuevo dinamismo, los chicos van a la escuela, los padres se acercan y trabajamos juntos. Esto realmente nos marca un futuro mejor para nuestros alumnos”.
Por su parte, la intendenta Graciela Gutiérrez valoró la presencia del Estado en un contexto adverso. “La difícil situación que estamos viviendo nos desafía, pero gracias al diálogo que tiene nuestro gobernador podemos estar en funcionamiento. Los niños y jóvenes no tienen la culpa de los problemas que pueda haber a nivel mundial o nacional. Si nosotros como Estado no estamos presentes, creo que esto no sería posible”.
Una escuela emblemática
La directora Ana Brandán destacó la trayectoria de la institución. “Es una alegría enorme recibir nuevamente a los estudiantes y abrir las puertas de nuestra escuela, una escuela madre aquí en la ciudad de Alderetes”, señaló.
La educadora agradeció que el establecimiento haya sido elegido para el acto oficial y remarcó que la institución cuenta con 1.210 alumnos distribuidos en dos turnos, mañana y tarde, lo que la convierte en la escuela con mayor matrícula de Alderetes.