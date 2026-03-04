“No quiero contar las atrocidades que hicieron”: las frases más impactantes de la conferencia del gendarme Nahuel Gallo

El gendarme argentino Nahuel Gallo habló por primera vez este miércoles en conferencia de prensa luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela bajo el régimen chavista, donde fue recluido en la cárcel El Rodeo I.
Tras su liberación el último domingo y su regreso al país, el cabo agradeció el apoyo recibido y aseguró que se encuentra bien de salud y en proceso de reinserción, aunque manifestó que aún tiene “escasa información” de lo vivido durante su cautiverio y pidió no olvidar a otros presos políticos que siguen en ese país caribeño.
Las frases más destacadas de la conferencia del gendarme Nahuel Gallo:
- "El Rodeo I no es un lugar muy bueno"
- "No es fácil haber perdido la libertad injustamente, no es fácil que te acusen de delitos que no vienen al caso".
- "Yo sigo, sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen esos 24 extranjeros, yo no estoy libre"
- "No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado"
- "Solamente quería pedirle a los medios internacionales, a todas las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo I y todos los centros penales que hay en Venezuela, porque no solamente el Rodeo I tiene presos políticos, no podemos mirar para otro lado"
- "Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte"