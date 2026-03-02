Patricia Bullrich invitará a Nahuel Gallo al Senado tras su regreso al país
La senadora recibió al gendarme en Ezeiza durante la madrugada del lunes, luego de casi 500 días de cautiverio en Venezuela. Evalúan nuevas reuniones oficiales y no se descarta un eventual encuentro con el presidente Javier Milei.
Nahuel Gallo volvió a pisar suelo argentino minutos después de las 4.30 del lunes, tras haber permanecido 448 días secuestrado por el régimen venezolano. En la pista de Ezeiza lo esperaba Patricia Bullrich, que decidió acercarse personalmente para darle la bienvenida y ahora proyecta recibirlo en el Senado.
El domingo por la noche, luego de escuchar el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso durante la Asamblea Legislativa que inauguró un nuevo período de sesiones extraordinarias, Bullrich pasó por la Quinta de Olivos, donde el mandatario había invitado a propios y aliados a una cena. Desde allí partió rumbo al aeropuerto internacional para presenciar el arribo del gendarme, que regresó en un vuelo privado.
Bullrich se encontraba al frente del Ministerio de Seguridad cuando Gallo fue detenido ilegalmente en diciembre de 2024, tras intentar viajar a Caracas para visitar a su pareja. Desde entonces siguió de cerca el caso. Aunque meses atrás dejó el Gabinete para asumir su banca como senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, continuó interiorizándose en la situación.
Fue su sucesora en Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien le confirmó que el uniformado había sido liberado de la cárcel El Rodeo, donde permanecía cautivo. Poco después, Bullrich también supo que desde el aeropuerto de San Fernando había despegado con destino a la capital venezolana un avión con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una operación para repatriarlo.
Al conocer que Gallo ya estaba en camino hacia Buenos Aires, la actual senadora decidió trasladarse junto a Monteoliva hasta Ezeiza para recibirlo. En paralelo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, viajó en un vuelo propio desde esa provincia junto a los familiares del gendarme, también oriundos de allí, para acompañar el reencuentro.
Tras el aterrizaje, Bullrich se fotografió con el efectivo y publicó un mensaje en su cuenta de X: “Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices”.
Ahora, la jefa del bloque oficialista en el Senado busca recibir a Gallo en su despacho para conversar con mayor tranquilidad y felicitarlo por la entereza y la valentía que le permitieron resistir el cautiverio. Aunque todavía no hay fecha definida, debido a que el gendarme recién se reencontró con su familia y se sometió a estudios médicos para evaluar su estado de salud, el encuentro podría concretarse en los próximos días, consignó Infobae.
Tampoco se descarta que pueda ser recibido por el propio presidente Milei en la Casa Rosada, aunque desde la cúpula del Poder Ejecutivo aclararon que esa posibilidad “todavía no está en los planes”. Por el momento no figura en agenda una invitación a la Cámara de Diputados, aunque podrían organizarse otras actividades oficiales. Además, Gallo ya recibió múltiples pedidos de entrevistas por parte de medios de comunicación.
El reencuentro con su familia, después de 14 meses de reclamos y gestiones, marcó un punto de inflexión para su esposa, María Alexandra Gómez. En sus redes sociales expresó la magnitud de lo vivido: “Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”.
La travesía de Gallo había comenzado el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia para reunirse con su familia en el estado de Anzoátegui, a pocos kilómetros de Caracas. Allí fue detenido ilegalmente y permaneció 448 días secuestrado hasta su reciente liberación y regreso a la Argentina.