Patricia Bullrich invitará a Nahuel Gallo al Senado tras su regreso al país

Ahora, la jefa del bloque oficialista en el Senado busca recibir a Gallo en su despacho para conversar con mayor tranquilidad y felicitarlo por la entereza y la valentía que le permitieron resistir el cautiverio. Aunque todavía no hay fecha definida, debido a que el gendarme recién se reencontró con su familia y se sometió a estudios médicos para evaluar su estado de salud, el encuentro podría concretarse en los próximos días, consignó Infobae.