Nahuel Gallo cenó con su familia por primera vez después de 448 días

La familia Gallo agradece la contención recibida y subraya que la prioridad actual es la recuperación. La esposa del gendarme remarcó que la denuncia de los crímenes de lesa humanidad sufridos durante el cautiverio será realizada cuando Nahuel esté listo para compartir su vivencia en público. “Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, expresó en su perfil público.