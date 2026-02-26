El gendarme Nahuel Gallo levantó la huelga de hambre después de hablar con su esposa

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en la prisión de El Rodeo I en Venezuela, levantó la huelga de hambre que había iniciado el viernes pasado junto a otros detenidos. Así lo confirmó su esposa María Alexandra Gómez, quien detalló que el cabo tuvo que tomar esa decisión para poder comunicarse telefónicame.
En su cuenta de la red social X, la mujer afirmó que "después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia".
Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo que su defensa califica como arbitrarias y carentes de debido proceso.
El viernes pasado se había sumado a una huelga de hambre impulsada por más de 200 presos políticos alojados en ese penal. La medida fue levantada tras cinco días para poder realizar la llamada.
"Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja. Para poder hacer la llamada tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días", anunció la activista venezolana Elisa Trotta también en X. Y agregó: ”Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista".
Protesta por la lentitud en el proceso de excarcelaciones
De acuerdo con activistas de derechos humanos, la huelga de hambre se había iniciado en reclamo de mayor celeridad en el proceso de excarcelaciones, que avanza de manera gradual desde el 8 de enero. Ese día, Jorge Rodríguez, presidente del parlamento venezolano y hermano de la mandataria interina, anunció medidas orientadas a la reconciliación en Venezuela.
La reciente aprobación de una ley de amnistía, el jueves pasado, y la falta de liberaciones significativas en El Rodeo I motivaron la protesta. El lunes habían sido excarceladas 30 personas, entre ellas once cadetes de la Academia Militar detenidos por más de un año por jugar en línea “Call of Duty”. Sin embargo, familiares señalaron que la normativa excluye a militares acusados de “terrorismo”, una figura frecuente en ese penal.
Horas antes de confirmarse el llamado, Gómez había expresado su malestar: “Estoy en un momento de cero tolerancia de que me digan que estamos cerca y que estamos trabajando, cuando Nahuel tiene 445 días aislado e incomunicado". Y añadió: “Se tiene que trabajar hasta el cansancio, hacer lo imposible para poder acceder a Nahuel en ese centro de tortura. Lo de anoche simplemente fue una muestra de la maldad diabólica de quienes manejan El Rodeo 1″, en referencia a los gritos de reclusos que, desde el interior del penal, confirmaron a familiares apostados en una zona montañosa cercana que la huelga continuaba y que el gendarme no había sido alcanzado por la amnistía.
La protesta no trascendió de inmediato. Según relataron allegados, las autoridades suspendieron las visitas durante el fin de semana, lo que generó sospechas. Posteriormente, familiares de detenidos que no se sumaron a la medida pudieron ingresar y, al salir, informaron que un grupo numeroso había iniciado la huelga de hambre. A otros directamente se les negó el acceso bajo el argumento de que sus parientes participaban de la protesta.