El gendarme Nahuel Gallo levantó la huelga de hambre después de hablar con su esposa

Horas antes de confirmarse el llamado, Gómez había expresado su malestar: “Estoy en un momento de cero tolerancia de que me digan que estamos cerca y que estamos trabajando, cuando Nahuel tiene 445 días aislado e incomunicado". Y añadió: “Se tiene que trabajar hasta el cansancio, hacer lo imposible para poder acceder a Nahuel en ese centro de tortura. Lo de anoche simplemente fue una muestra de la maldad diabólica de quienes manejan El Rodeo 1″, en referencia a los gritos de reclusos que, desde el interior del penal, confirmaron a familiares apostados en una zona montañosa cercana que la huelga continuaba y que el gendarme no había sido alcanzado por la amnistía.