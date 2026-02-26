Tras 445 días de silencio, el gendarme argentino detenido en Venezuela logró hablar con su esposa

En un giro inesperado tras casi un año y medio de incomunicación, Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, logró contactarse telefónicamente con su familia. "Me volvió el alma al cuerpo", expresó su esposa, María Alexandra Gómez, tras recibir la primera llamada de su marido desde que fue recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo 1, en Caracas.