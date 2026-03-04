“El Rodeo I es un lugar de torturas”: Nahuel Gallo habló por primera vez desde su liberación en Venezuela

En varios pasajes pidió no olvidar a los detenidos en Rodeo I y al resto de los presos políticos de Venezuela. "Esos presos políticos están esperando ser liberados, así sea por una amnistía, por lo que sea. Conocí a muchos venezolanos, me han ayudado muchísimo", dijo en el único momento en el que se quebró. Fue al recordar la soledad de los extranjeros: "Nosotros no teníamos visita, no teníamos llamada".