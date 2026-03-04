“El Rodeo I es un lugar de torturas”: Nahuel Gallo habló por primera vez desde su liberación en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo brinda una conferencia de prensa en la que habla por primera vez luego de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela.
En el inicio de su intervención, el gendarme comentó que "recién ahora estoy viendo los medios. Yo pedí un momento para dar mi testimonio e informarles. Quiero darle las gracias al Ministerio de Seguridad y a Gendarmería, estoy bien de salud".
"Me han hecho saber en el Estado venezolano que el Estado argentino ha pedido mi libertad. Me enorgullece muchísimo haber estado con muchísimos extranjeros, 35 nacionalidades, y el único que han tenido muy presente y por el que han pedido soy yo", remarcó Gallo.
Luego dijo que "el Rodeo I no es un lugar bueno, es un lugar de torturas. Ahora, de solo pensarlo, me titubea la voz". Y añadió: "No es fácil que te quiten la libertad, que te acusen de delitos sobre lo que no quiero referirme ahora".
"No quiero contar las cosas y atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo. Acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien.Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi casa, mi país, mi patria", agregó Gallo.
En varios pasajes pidió no olvidar a los detenidos en Rodeo I y al resto de los presos políticos de Venezuela. "Esos presos políticos están esperando ser liberados, así sea por una amnistía, por lo que sea. Conocí a muchos venezolanos, me han ayudado muchísimo", dijo en el único momento en el que se quebró. Fue al recordar la soledad de los extranjeros: "Nosotros no teníamos visita, no teníamos llamada".
Hizo una pausa para contener las lágrimas y añadió: "Hablo por los 24 extranjeros que siguen en Rodeo I y por los extranjeros que siguen en todos los penales".
"Éramos extranjeros secuestrados, eso era lo que éramos. Y hasta el último día fuimos ficha de cambio, eso es feo", profundizó Gallo, que reiteró su pedido de "no bajar los brazos" y de "poner un granito de presión" para la liberación.
Qué dijeron los funcionarios que acompañaron a Nahuel Gallo
El gendarme estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad; Pablo Quirno, canciller; y Claudio Brilloni, director nacional de Gendarmería.
"Es una alegría enorme que esté sano y entero. Conversamos ayer un buen tiempo y mostró su deseo de comunicarse. Le dijimos 'Nahuel, son tus tiempos'. Como Gobierno estamos acompañando este proceso", dijo Monteoliva. "La palabra es tuya, tenerte acá es una alegría", le dijo a Gallo.
Quirno agradeció a Estados Unidos e Israel. "Lo más importante es que está en Argentina, libre y con tus seres queridos", se dirigió a Gallo. Además, remarcó que el Gobierno seguirá trabajando para la liberación del argentino que sigue detenido en Venezuela, el abogado Germán Giuliani.
Por su parte, Brilloni le dijo "bienvenido" y destacó que mañana seguirá con estudios, como una ergometría. Además, aseguró que lo van a preparar para que vuelva a uno de sus hobbies: el maratón.
La liberación de Gallo fue confirmada el domingo por el Gobierno de Javier Milei y por la AFA, que gestionó con la administración de Delcy Rodríguez en Caracas la libertad del gendarme y su traslado a la Argentina. El chavismo no quería entregarle a Gallo al Gobierno.
Finalmente, el gendarme retornó al país el lunes a la madrugada y estuvo luego asistido en el Edificio Centinela de Retiro.
Además, el martes compartió un almuerzo con su hijo y con su esposa, que compartió una foto del almuerzo y sostuvo que su marido hablará ante la Justicia cuando esté preparado para hacerlo.