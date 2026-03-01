En un avión dispuesto por la AFA, Nahuel Gallo arribaría a Buenos Aires después de la medianoche

El Gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, está regresando al país en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y al momento de redactar este informe se encontraba sobrevolando la zona de Neiva, en Colombia, estimándose su arribo a Buenos Aires después de la medianoche, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes aeronáuticas.
Galló está siendo trasladado en un avión Lear Jet 60, matrícula LV-KMA, que suele utilizar Tapia para sus movilizarse, tanto para las cuestiones relacionadas con su función en AFA, como para circunstancias privadas.
Se trata de un jet privado de gran porte, utilizado habitualmente para traslados oficiales de la dirigencia del fútbol y que ha servido como vehículo para esta misión humanitaria.
Esta aeronave también solía se usada por Fred Machado, detenido y procesado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas vinculadas al tráfico aéreo de drogas.
De no mediar inconvenientes meteorológicos o técnicos, se prevé que el aterrizaje ocurra entre las 00:30 y las 02:30 horas del lunes 2 de marzo.
El avión aterrizaría en Ezeiza, y se trasladaría a la zona del FBO, que es dónde llegan los vuelos privados. Ahí llegó la Selección después de salir campeona en Qatar y ahí suele llegar Messi cuando viene a Buenos Aires, por ejemplo, además de personalidades y funcionarios nacionales y extranjeros, dado su nivel de privacidad y control personalizado.
Junto a Gallo, estarían viajando Luciano Nakis (Prosecretario de la AFA y Presidente del Club Deportivo Armenio), quién fue uno de los encargados de recibir a Gallo tras su salida de prisión y acompañarlo en el embarque y Fernando Isla Casares (Secretario de Protocolo y Ceremonial de la AFA), quién formó parte de la comitiva oficial en Caracas que coordinó los aspectos logísticos del retorno.
Tapia, en tanto, se constituyó en el principal impulsor de la "vía humanitaria" que permitió destrabar la situación procesal del gendarme a través de vínculos con la Federación Venezolana de Fútbol
El mandamás de AFA utilizó la sólida relación institucional con la FVF y su presidente para interceder ante el gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez. Si bien Tapia no pudo viajar personalmente debido a una restricción judicial de salida del país (recientemente ratificada por la justicia argentina), delegó la misión en Nakis e Isla Casares.
La AFA, a través de sus redes sociales, agradeció a la presidenta Delcy Rodríguez, por su gestión para facilitar el traslado de Gallo.