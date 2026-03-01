En un avión dispuesto por la AFA, Nahuel Gallo arribaría a Buenos Aires después de la medianoche

Nahuel Gallo estaría llegando a Buenos Aires después de medianoche

Junto a Gallo, estarían viajando Luciano Nakis (Prosecretario de la AFA y Presidente del Club Deportivo Armenio), quién fue uno de los encargados de recibir a Gallo tras su salida de prisión y acompañarlo en el embarque y Fernando Isla Casares (Secretario de Protocolo y Ceremonial de la AFA), quién formó parte de la comitiva oficial en Caracas que coordinó los aspectos logísticos del retorno.