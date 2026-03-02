Secciones
Política

“Se acabó esta pesadilla”: el íntimo relato de la suegra de Nahuel Gallo tras el reencuentro

La familia del gendarme dio detalles de su liberación.“Fue una comunicación informal e irregular”, explicaron.

La adaptación de Nahuel Gallo tras su regreso es el principal objetivo de su familia. La adaptación de Nahuel Gallo tras su regreso es el principal objetivo de su familia.
Hace 1 Hs

Después de 448 días de silencio e incertidumbre, la familia del gendarme Nahuel Gallo finalmente pudo cerrar un capítulo de dolor. Yalitza García, suegra y abogada del efectivo, habló sobre la intensidad de un reencuentro que parecía inalcanzable. “La emoción fue muy grande, lloramos todos. Era lo que queríamos ver: ese abrazo tan esperado”, admitió.

La liberación de Gallo se gestó entre la informalidad y la urgencia. Según relató García, la noticia llegó la noche del sábado a través de conocidos en la zona de la cárcel El Rodeo 1: “El argentino sale hoy en libertad”, fue el mensaje escueto que encendió la esperanza tras 15 meses de reclamos.

Para la familia, el motor de la lucha fue Víctor, el hijo de tres años del gendarme. “Él preguntaba todos los días por su papá; pensar que ahora se acabó esta pesadilla nos conmueve profundamente”, señaló García.

Aunque el estado de salud de Gallo es estable, la abogada advirtió que se encuentra “delicado y muy conmovido”, por lo que la prioridad inmediata será un chequeo médico integral y el descanso en la intimidad de su hogar.

Temas Buenos AiresVenezuelaAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaNahuel Gallo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quiénes son los dirigentes de la AFA que viajaron a Venezuela y acompañaron el regreso de Nahuel Gallo al país

Quiénes son los dirigentes de la AFA que viajaron a Venezuela y acompañaron el regreso de Nahuel Gallo al país

Milei, sobre la liberación de Nahuel Gallo: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado”

Milei, sobre la liberación de Nahuel Gallo: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado”

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días detenido

Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días detenido

El gendarme Nahuel Gallo levantó la huelga de hambre después de hablar con su esposa

El gendarme Nahuel Gallo levantó la huelga de hambre después de hablar con su esposa

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
2

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán
3

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

Varios Jaldos fueron a la asamblea
4

Varios Jaldos fueron a la asamblea

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años
5

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital
6

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Más Noticias
El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Equilibrio, diálogo y reforma: las tres claves del discurso de Osvaldo Jaldo

Equilibrio, diálogo y reforma: las tres claves del discurso de Osvaldo Jaldo

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

El discurso de Jaldo: la reforma electoral dividió las aguas y se convirtió en el eje político del debate

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Comentarios