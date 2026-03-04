Guerra en Medio Oriente: argentinos atrapados en la zona de conflicto piden ayuda

TEL AVIV, Israel.- El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró que se está atendiendo la situación de turistas y residentes argentinos, en medio de la escalada bélica en la región. El diplomático dijo, además, que no cree que el viaje de Javier Milei a Tel Aviv, pactado para el próximo 20 de abril, se cancele. “Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, me parece que esto no da para mucho más”.