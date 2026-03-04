Guerra en Medio Oriente: argentinos atrapados en la zona de conflicto piden ayuda

TEL AVIV, Israel.- El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró que se está atendiendo la situación de turistas y residentes argentinos, en medio de la escalada bélica en la región. El diplomático dijo, además, que no cree que el viaje de Javier Milei a Tel Aviv, pactado para el próximo 20 de abril, se cancele. “Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, me parece que esto no da para mucho más”.
Wahnish dijo que, actualmente, hay 200 turistas varados en Israel por el cierre de aeropuertos, y más de 100.000 argentinos viviendo en el país bajo estado de alerta por los misiles.
“La prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, dentro de una realidad de esta guerra”, recalcó Wahnish.
Sobre aquellos que residen en Israel, el diplomático subrayó que se encuentran atentos a las alarmas. Irán ya lanzó “unos 650 misiles” sobre Israel desde que comenzó el conflicto el pasado sábado, señaló. “Cada misil mide entre 14 y 19 metros de largo y tiene entre 600 y 1.100 kilogramos de explosivos” ahondó.
En este escenario, Wahnish recordó que la recomendación del gobierno israelí es la de permanecer siempre cerca de algún refugio, aunque muchas personas “están haciendo una travesía terrestre de cuatro horas hacia el sur” para pasar a Egipto y tomar un avión hacia otro destino. “Ese viaje terrestre tiene un riesgo alto”, analizó. “Si suena una alarma y estás en la vía pública, tenés que frenar tu auto y correr a un refugio”, recalcó.
Sin asistencia
Tras los ataques con misiles de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos que afectaron zonas civiles y vuelos en Dubái, más de 20 familias argentinas quedaron varadas sin asistencia del Estado emiratí ni del argentino.
Los misiles impactaron en el Burj Al Arab, ícono de la ciudad; en un hotel cinco estrellas en la exclusiva Palm Jumeirah; en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el de mayor tráfico global en vuelos internacionales; y en el puerto de Jebel Ali.
Gustavo Oriolo, su familia y otras dos familias amigas (en total, 12 personas) estaban de vacaciones en Dubái y tenían previsto abordar un vuelo para regresar a la Argentina, pero la ofensiva alteró de manera abrupta ese itinerario.
Las autoridades ordenaron a los civiles buscar refugio de inmediato y dispusieron la suspensión total de las operaciones aéreas. “El domingo teníamos que despegar a las 9 de la mañana de Dubai, para llegar a las 9 de la noche a Argentina, pero horas antes de que nos pasaran a buscar para ir al aeropuerto empezaron los bombardeos y se cortó todo”, relató Oriolo al diario argentino Clarín.
“Nos pusimos en contacto con la embajada argentina en Emiratos Árabes y me dijeron que teníamos que resguardarnos, no estar en la calle”, explicó.
Transcurrieron dos días desde el cese de los bombardeos. Sin embargo, el aeropuerto aún no restableció las rutas hacia América. Solo operaron algunos vuelos con destino a Europa e India.
“Desde la embajada nos dijeron que no se iban a hacer cargo económicamente porque ellos habían sacado un comunicado hace un mes y era responsabilidad de cada argentino que había viajado”, sostuvo Oriolo.
No pretenden asistencia financiera, sino asesoramiento. “Queremos volver, que alguien nos ayude para agilizar trámites y volver a casa”, añadió. El vuelo que debía tomar junto a su familia figuró reprogramado este lunes, pero volvió a cancelarse.
Emiratos Árabes Unidos difundió un comunicado donde señalaron que los hoteles tienen la obligación de alojar a los que quedaron y eso después lo paga el área de Turismo “pero los hoteles no tienen información sobre el tema así que a nosotros nos siguen cobrando”, denunció.
Mientras aguardan definiciones, los afectados lograron contactarse con otros compatriotas en igual situación y crearon un grupo de WhatsApp, que reúne a cerca de 20 personas.
No recibieron advertencias de las autoridades locales ni del establecimiento hotelero, dijo. Y agregó: “No sabíamos qué hacer. Corríamos por los pasillos, nos metíamos en las escaleras”.
Algunas compañías aéreas retomaron operaciones el lunes, de forma limitada, en el aeropuerto de Dubái. Otras, como Emirates, suspendieron todos sus vuelos comerciales hasta esta noche, tras la escalada bélica.