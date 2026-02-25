Secciones
Política

Apertura de sesiones ordinarias: Milei hablará el domingo a las 21 con una agenda cargada de reformas

El "plan reformista" de La Libertad Avanza y las claves del discurso que marcará la agenda del Congreso.

DISCURSO. El domingo, Milei hablará ante el Congreso. DISCURSO. El domingo, Milei hablará ante el Congreso.
Hace 2 Hs

El Gobierno Nacional oficializó el cronograma para el inicio del ciclo legislativo. El presidente Javier Milei brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa el próximo domingo 1 de marzo a las 21, en una alocución que se estima durará media hora.

El acto, formalizado mediante el Decreto 107/2026, llegará en un momento estratégico para el oficialismo. El jefe de Estado buscará capitalizar sus recientes victorias parlamentarias, al destacar la aprobación del Presupuesto 2026 y los avances en la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral. 

A pesar de no contar con mayoría automática, la Casa Rosada logró consolidar un núcleo de 95 diputados y 21 senadores, fortalecido por una alianza táctica con gobernadores del PJ no alineado, el bloque PRO y sectores de la UCR.

El escenario político se presenta favorable para el Ejecutivo tras la reciente fractura del bloque peronista en el Senado. La creación de "Convicción Federal", liderado por Carolina Moisés y alineado con mandatarios provinciales, atomizó la capacidad de veto del kirchnerismo duro.

La “batalla cultural” seguirá como eje de su mensaje para consolidar la idea de transformar esta etapa en “el Congreso más reformista de la historia”. 

Entre las reformas que pasarían a primer plano, se mencionó a la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que tendría por objetivo exigir a los legisladores especificar y justificar el origen de los fondos que serían utilizados para financiar futuras propuestas legislativas.

En la lista de reformas a implementar, señalaron la posibilidad de crear una Ley de Libertad Educativa, que instalaría el sistema de vouchers educativos; una nueva ley de boleta única; y revisar la ley de financiamiento de partidos políticos, que fue sancionada en 2009 y permanece sin modificaciones hasta el día de la fecha.

La jornada cerrará con una cena privada en la Quinta de Olivos para el bloque oficialista. La nota discordante será la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con el Presidente atraviesa su punto más crítico tras sus recientes gestos de autonomía política.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gabinete a pleno: Milei definió la agenda parlamentaria y las prioridades económicas para 2026

Gabinete a pleno: Milei definió la agenda parlamentaria y las prioridades económicas para 2026

La actividad económica creció 4,4% en el segundo año de gestión de Javier Milei

La actividad económica creció 4,4% en el segundo año de gestión de Javier Milei

El gobernador Quintela dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El gobernador Quintela dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia de mediación

El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia de mediación

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Lo más popular
Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”
1

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
3

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%
4

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
6

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Más Noticias
¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Comentarios