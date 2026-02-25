Apertura de sesiones ordinarias: Milei hablará el domingo a las 21 con una agenda cargada de reformas

El Gobierno Nacional oficializó el cronograma para el inicio del ciclo legislativo. El presidente Javier Milei brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa el próximo domingo 1 de marzo a las 21, en una alocución que se estima durará media hora.
El acto, formalizado mediante el Decreto 107/2026, llegará en un momento estratégico para el oficialismo. El jefe de Estado buscará capitalizar sus recientes victorias parlamentarias, al destacar la aprobación del Presupuesto 2026 y los avances en la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral.
A pesar de no contar con mayoría automática, la Casa Rosada logró consolidar un núcleo de 95 diputados y 21 senadores, fortalecido por una alianza táctica con gobernadores del PJ no alineado, el bloque PRO y sectores de la UCR.
El escenario político se presenta favorable para el Ejecutivo tras la reciente fractura del bloque peronista en el Senado. La creación de "Convicción Federal", liderado por Carolina Moisés y alineado con mandatarios provinciales, atomizó la capacidad de veto del kirchnerismo duro.
La “batalla cultural” seguirá como eje de su mensaje para consolidar la idea de transformar esta etapa en “el Congreso más reformista de la historia”.
Entre las reformas que pasarían a primer plano, se mencionó a la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que tendría por objetivo exigir a los legisladores especificar y justificar el origen de los fondos que serían utilizados para financiar futuras propuestas legislativas.
En la lista de reformas a implementar, señalaron la posibilidad de crear una Ley de Libertad Educativa, que instalaría el sistema de vouchers educativos; una nueva ley de boleta única; y revisar la ley de financiamiento de partidos políticos, que fue sancionada en 2009 y permanece sin modificaciones hasta el día de la fecha.
La jornada cerrará con una cena privada en la Quinta de Olivos para el bloque oficialista. La nota discordante será la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con el Presidente atraviesa su punto más crítico tras sus recientes gestos de autonomía política.