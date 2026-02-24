Gabinete a pleno: Milei definió la agenda parlamentaria y las prioridades económicas para 2026

En el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó la primera reunión de Gabinete del año, un encuentro de dos horas y media que sirvió para trazar la hoja de ruta legislativa y política de 2026. Con asistencia casi perfecta, el mandatario delineó los objetivos estratégicos para los próximos meses, con el foco puesto en la Apertura de Sesiones Ordinarias del próximo domingo.