Secciones
Política

Gabinete a pleno: Milei definió la agenda parlamentaria y las prioridades económicas para 2026

Las reformas tributarias y laborales para blindar la gestión antes de 2027 serán prioridades de Milei en este nuevo año.

Reunión de gabinete encabezada por Javier Milei. Reunión de gabinete encabezada por Javier Milei.
Hace 1 Hs

En el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó la primera reunión de Gabinete del año, un encuentro de dos horas y media que sirvió para trazar la hoja de ruta legislativa y política de 2026. Con asistencia casi perfecta, el mandatario delineó los objetivos estratégicos para los próximos meses, con el foco puesto en la Apertura de Sesiones Ordinarias del próximo domingo.

La reunión, coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dividió en dos bloques. En el primero, Milei expuso durante 30 minutos su balance del camino recorrido y su visión estratégica para el corto plazo, un anticipo de lo que se espera sea un discurso de alto impacto ante la Asamblea Legislativa. 

En la segunda etapa, cada ministro repasó los "hitos de gestión" proyectados para sus carteras, bajo la premisa de acelerar el ritmo de las reformas antes de que el calendario electoral de 2027 condicione las alianzas con gobernadores y bloques aliados.

El Gobierno tiene en carpeta un ambicioso paquete de aproximadamente 50 reformas. Entre las prioridades para los próximos dos trimestres destacan una reestructuración tributaria profunda y una reforma laboral integral. Según fuentes oficiales, estas medidas son consideradas "indispensables" para estabilizar el mercado de trabajo antes de avanzar hacia una reforma previsional de fondo, proyectada para 2028.

El encuentro contó con la plana mayor del Ejecutivo, incluyendo a Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación), entre otros. La única ausencia destacada fue la de Patricia Bullrich, quien se encontraba en el Senado para la sesión preparatoria de autoridades.

Temas Buenos AiresCasa RosadaPatricia BullrichLuis CaputoJavier MileiManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El círculo rojo de Milei afina los votos para sancionar la reforma laboral en el Senado

El "círculo rojo" de Milei afina los votos para sancionar la reforma laboral en el Senado

El PJ denunció que la reforma laboral implica un retroceso y vaticinó que va a fracasar

El PJ denunció que la reforma laboral implica un "retroceso" y vaticinó que "va a fracasar"

Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
3

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
6

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Más Noticias
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

El jaldismo le respondió con dureza a Mayra Mendoza tras sus críticas a la gestión provincial

El "jaldismo" le respondió con dureza a Mayra Mendoza tras sus críticas a la gestión provincial

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

Operativo Independencia III: piden la indagatoria de 49 acusados por crímenes de lesa humanidad

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Avanza el diálogo para atender la crisis de la planta Alpargatas de Aguilares

Avanza el diálogo para atender la crisis de la planta Alpargatas de Aguilares

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Comentarios