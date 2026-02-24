Gabinete a pleno: Milei definió la agenda parlamentaria y las prioridades económicas para 2026

En el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó la primera reunión de Gabinete del año, un encuentro de dos horas y media que sirvió para trazar la hoja de ruta legislativa y política de 2026. Con asistencia casi perfecta, el mandatario delineó los objetivos estratégicos para los próximos meses, con el foco puesto en la Apertura de Sesiones Ordinarias del próximo domingo.
La reunión, coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dividió en dos bloques. En el primero, Milei expuso durante 30 minutos su balance del camino recorrido y su visión estratégica para el corto plazo, un anticipo de lo que se espera sea un discurso de alto impacto ante la Asamblea Legislativa.
En la segunda etapa, cada ministro repasó los "hitos de gestión" proyectados para sus carteras, bajo la premisa de acelerar el ritmo de las reformas antes de que el calendario electoral de 2027 condicione las alianzas con gobernadores y bloques aliados.
El Gobierno tiene en carpeta un ambicioso paquete de aproximadamente 50 reformas. Entre las prioridades para los próximos dos trimestres destacan una reestructuración tributaria profunda y una reforma laboral integral. Según fuentes oficiales, estas medidas son consideradas "indispensables" para estabilizar el mercado de trabajo antes de avanzar hacia una reforma previsional de fondo, proyectada para 2028.
El encuentro contó con la plana mayor del Ejecutivo, incluyendo a Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación), entre otros. La única ausencia destacada fue la de Patricia Bullrich, quien se encontraba en el Senado para la sesión preparatoria de autoridades.