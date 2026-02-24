El gobernador Quintela dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

Recientemente, el gobernador se había mostrado junto a la vice en la tradicional Fiesta Nacional de la Chaya que se celebra en la provincia. “Ella vino acá invitada... El Gobierno no... Pero tiene buena relación, interesada o no, con algunos senadores. Yo la recibí por pedido de los senadores. No participé de su recorrida. Ella se mostró cordial, respetuosa de nuestra posición, no ahondó en nuestros temas pero sí me preguntó cómo estaba la provincia”, relató sobre su encuentro.