El gobernador Quintela dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El mandatario riojano se refirió a la responsabilidad de la oposición frente al avance del gobierno libertario; recientemente se mostró junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

RICARDO QUINTELA. El gobernador de La Rioja. RICARDO QUINTELA. El gobernador de La Rioja. IMAGEN TOMADA DE ÁMBITO
Hace 5 Min

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó al peronismo a “estar atentos” frente al posicionamiento del gobierno libertario y afirmó que Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. Tras su reciente acercamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario kirchnerista sugirió que la oposición debe asumir una “responsabilidad histórica rápidamente”.

“El peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027. Si llegamos con un país totalmente destruido, entregado... Guarda, guarda desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia. No vaya a ser cosa que después nos enteremos que también se quedaron con las Malvinas sino también con las Antártida y la Patagonia, son unos vivillos”, deslizó este lunes en diálogo con Radio 10.

Y añadió: “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, eran ciudadanos argentinos. Es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque sino vamos a tener un genocidio social enorme como el que estamos teniendo“.

“Todo esto se va a producir un genocidio gravísimo si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades parciales“, subrayó.

“Tenemos que armar una propuesta que genere empatía en la sociedad y tomar decisiones fuertes. Los peronistas tenemos que arreglar lo que hicieron otros. Se roban la plata de los argentinos y después no tienen consecuencias”, marcó y sumó: “Después dicen que Cristina [Kirchner] es la chorra... Ella, que fue dos veces presidenta y llevó los salarios más altos de América Latina en un país totalmente desendeudado, un campo propicio para avanzar en un proceso de crecimiento. Destruyeron el país”.

Recientemente, el gobernador se había mostrado junto a la vice en la tradicional Fiesta Nacional de la Chaya que se celebra en la provincia. “Ella vino acá invitada... El Gobierno no... Pero tiene buena relación, interesada o no, con algunos senadores. Yo la recibí por pedido de los senadores. No participé de su recorrida. Ella se mostró cordial, respetuosa de nuestra posición, no ahondó en nuestros temas pero sí me preguntó cómo estaba la provincia”, relató sobre su encuentro.

El encuentro de Victoria Villarruel con el gobernador Quintela en La Rioja

La visita a La Rioja generó malestar dentro del oficialismo libertario, en especial por la fotografía de la vicepresidenta con el gobernador peronista. Dirigentes cercanos a La Libertad Avanza interpretaron el gesto como un acercamiento político en un territorio que el oficialismo nacional aspira a disputar.

El viaje se produjo además en medio de crecientes tensiones entre Villarruel y la Casa Rosada. La relación con el entorno del presidente Milei atraviesa un momento de fricción, con diferencias públicas en el Senado y cruces indirectos con dirigentes del oficialismo. Desde el Gobierno aseguraron también que busca “obstaculizar ciertas iniciativas”, lo que provoca cada vez más encontronazos con, por ejemplo, la extitular de la cartera de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich.

La vicepresidenta respondió a las críticas que recibió por su visita, cuestionó a sus detractores y los calificó como “catadores de ideologías”. “Años atrás cuando la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso”, afirmó.

