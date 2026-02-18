El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia de mediación

La crisis que atraviesa la compañía no es reciente. Según informó la propia firma, comenzó en 2019, cuando aplicó una reducción de 450 puestos de trabajo en su planta. Situaciones similares se repitieron en 2021 y 2022. En julio de 2024, solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión del presidente Javier Milei, luego de una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación tras el conflicto gremial de 2022.