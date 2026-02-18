El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia de mediación

En un intento por acercar posiciones luego del anuncio de cierre definitivo de la fábrica y el despido de 920 empleados,el Gobierno nacional convocó este miércoles a la empresa Fate S.A.I.C.I. y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a una audiencia de conciliación,.
La reunión fue impulsada por la Secretaría de Trabajo en medio de un conflicto que mantiene en vilo a la planta ubicada en Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. La convocatoria oficial se produce en un contexto de fuerte tensión tanto dentro como fuera del establecimiento.
Desde que se conoció la decisión empresaria, empleados se manifiestan en el interior del predio y en los accesos, mientras se mantiene presencia policial en las inmediaciones. Algunos trabajadores permanecen en el techo de la fábrica como parte de la protesta contra el cierre.
La compañía comunicó oficialmente el cese de actividades a través de un parte difundido este miércoles. “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, indicó la firma. En el texto, justificó la medida “ante los cambios en las condiciones de mercado”.
La empresa, con más de ocho décadas de trayectoria en la industria nacional, destacó en su comunicado su perfil exportador y su rol en el desarrollo tecnológico del sector. Explicó que fue “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte”, con presencia en mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina.
La crisis que atraviesa la compañía no es reciente. Según informó la propia firma, comenzó en 2019, cuando aplicó una reducción de 450 puestos de trabajo en su planta. Situaciones similares se repitieron en 2021 y 2022. En julio de 2024, solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión del presidente Javier Milei, luego de una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación tras el conflicto gremial de 2022.