UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

La Confederación General del Trabajo (CGT) planifica un paro nacional para mañana en contra de la reforma laboral. Con la expectativa de reunir la adhesión de los gremios estatales, se prevé que no funcionen colectivos, trenes, subtes ni taxis en todo el país. En este marco, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que Tucumán se sumará a la medida de fuerza y que, mañana o el próximo miércoles, los colectivos no circularán por las calles de la Provincia.
César González, secretario general del gremio transportista local, aseguró que hay puntos del proyecto que impulsa el Gobierno nacional que perjudican a los trabajadores. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo en las modificaciones que se hicieron: como el tema de las inasistencias, de las enfermedades, de las vacaciones y del banco de horas. O sea, son 20 años de servicio que ahora se modifican y vuelve a foja cero”, planteó en entrevista con LG Play.
El sindicalista consideró que hay acuerdo en que se haga una modificación en la ley y en los convenios colectivos de trabajo, pero defendió que para ello deben ser escuchadas todas las voces. “Para que esto nos sirva, tenemos que estar todos en la discusión: empresario, gremio, Gobierno y todos a los que le afecta, para que esto no sirva solo para un sector y el otro esté desprotegido”, señaló González.
Se trata del cuarto paro contra la gestión de Javier Milei, aunque sin movilización comandada por la CGT. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso de la Nación mañana, cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral.
El secretario general del gremio nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que se hace necesaria la convocatoria fuera del Congreso para “presionar” al Gobierno nacional. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, dijo en diálogo con Infobae.
A su vez, en un comunicado el sindicalista agregó que “va a haber un día después, y vamos a tener que explicar dónde estuvimos parados: si facilitamos o resistimos el mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos”. “Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo”, remarcó.
La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, también adhiere a la medida de fuerza por 24 horas, aunque no se sumará a la marcha. “El principal motivo es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”, reclamó.
Debate parlamentario
La Libertad Avanza (LLA) firma hoy el dictamen de comisión sobre el proyecto de reforma laboral. Es así que a partir de las 14, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, conducidas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, escuchará por tres horas a diferentes expositores, debatirá y emitirá luego un dictamen que aspira a llegar al recinto mañana, en una sesión especial de la Cámara de Diputados.
El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en Senadores. Fuentes parlamentarias confirmaron que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen hoy en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para mañana. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley. Esto, previo a que el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo.
La decisión de retirar el artículo sobre licencias médicas del proyecto de reforma laboral marcó un giro en las negociaciones parlamentarias. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Las conversaciones, que se extendieron hasta última hora, encabezadas por Gabriel Bornoroni, presidente de LLA en la Cámara, y por Martín Menem, presidente del cuerpo, pusieron en evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener para avanzar con su agenda.
Pedido a los periodistas: el Gobierno sugiere que no se “autopongan” en peligro durante la movilización
El Gobierno nacional difundió un comunicado sobre el “Operativo Congreso” dirigido a la prensa encargada de la cobertura de la movilización de mañana. “Con el objetivo de reducir situaciones de riesgo, se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos. El personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo, ante hechos de violencia, actuará”, señala el escrito, justificando que “tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la medida procura prevenir”. Además, se dispuso una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos.
“Cometimos un error”: Patricia Bullrich se refirió al artículo eliminado sobre las licencias médicas
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se refirió al ya eliminado artículo 44 de la reforma laboral sobre las licencias médicas y señaló que fue “un error” el no diferenciar entre enfermedades severas y no severas para obtener un permiso médico. “Cometimos un error que, bueno, nobleza obliga, lo vamos a arreglar”, dijo. Bullrich aclaró que el error en el articulado “es algo que puede pasar en 210 artículos” que contiene la reforma laboral. “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, había escrito en sus redes el presidente del bloque amarillo, el diputado Cristian Ritondo.