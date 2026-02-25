Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Justina Gordillo, la empleada judicial que era la pareja de Felipe “El Militar” Sosa, acompañada por sus defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim, en su extensa declaración, nombró a 17 personas que se relacionaban con el acusado. El fiscal Pedro Gallo, que lleva adelante la investigación del crimen de Érika Antonella Álvarez, deberá analizar si tuvieron algún tipo de participación en el hecho. Estos son los mencionados por la mujer que está acusada de haber colaborado con el imputado.