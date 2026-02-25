Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Justina Gordillo, la empleada judicial que era la pareja de Felipe “El Militar” Sosa, acompañada por sus defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim, en su extensa declaración, nombró a 17 personas que se relacionaban con el acusado. El fiscal Pedro Gallo, que lleva adelante la investigación del crimen de Érika Antonella Álvarez, deberá analizar si tuvieron algún tipo de participación en el hecho. Estos son los mencionados por la mujer que está acusada de haber colaborado con el imputado.
- Nicolás Navarro: amigo de Sosa que se habría presentado el miércoles 7 en la casa del “Militar” para dejarle una botella de miel. Según el testimonio de Gordillo, ese día también se preparó un pancho para alimentarse.
- Fernando Etionot: abogado de confianza de Sosa que colabora con las cuestiones laborables de las empresas del “Militar”. El profesional se comunicó ayer con LA GACETA confirmar esa versión. También dijo que le dio concejos al imputado de homicidios, pero que no puede informar con detalles porque violaría el secreto profesional.
- Jesús Luna: el vecino con el que el acusado habría intentado hablar para que asistiera a la mujer que tuvo problemas de salud en su domicilio.
-“Chicho” Díaz: empleado de la empresa Mundo Limpio que se presentó en la casa de “El Militar” y que habría llevado el celular rosa que encontró Gordillo. Se supone que ese móvil era de Érika.
- Pablo: según la secretaria de judicial, es el dueño de la concesionaria de motos con el que negoció la compra del rodado que el acusado del crimen de Érika utilizó para irse a Buenos Aires.
- Miguel Tarascio: un hombre que supuestamente era oriundo de Lules que visitaba a “El Militar” junto a su pareja para, supuestamente consumir drogas. “Una vez comenzó a hacer insinuaciones sobre mi cuerpo que me molestó mucho y terminé marchándome”, declaró.
- “Monkey”: un compañero de encierro en la comisaría de Yerba Buena de Sosa con el que seguía teniendo contactos.
- Marcelo Manca: responsable de un taller de una de las empresas de Sosa. Es hijo de Cecilia, una ex novia del imputado con la que habría salido.
- Suárez, Barrinuevo y Fuentes (no brindó sus nombres de pila): son tres empleados de la empresa que podrían haber estado en casa de Santo Domingo al 1.100, después de que se cometiera el crimen. Uno de ellos habría transportado la camioneta del acusado a Buenos Aires.
- Andrea: empleada del “Militar” que realizaría tareas en la tesororía de uno de las empresas de Sosa. Habría tenido una relación con el acusado.
- Gimena, “Anto” -se cree que era la víctima- y“Yuli”: serían las amantes del acusado. Varias de ellas podrían haber tenido problemas de adicción, lo que las hacía más vulnerables.