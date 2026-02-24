La actividad económica creció 4,4% en el segundo año de gestión de Javier Milei

La actividad económica cerró 2025 con un crecimiento del 4,4%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al publicar el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a diciembre.
De acuerdo con el organismo, el EMAE registró en el último mes del año una variación intermensual del 1,8%. Se trata de un dato clave para el Gobierno, que para 2026 espera que haya un repunte tras los dos primeros años de mandato de ajuste en las cuentas públicas y lucha contra la desaceleración de la inflación.
En diciembre, el indicador reflejó incrementos en once de los sectores relevados respecto al mismo mes de 2024. El rubro Agricultura, ganadería, caza y silvicultura presentó un crecimiento interanual del 32,2%, impulsado por un récord en la cosecha de trigo, tanto en cantidad como en rendimiento promedio, que superó en 50% el promedio de las últimas cinco campañas.
Este sector fue el que más contribuyó al aumento interanual de la actividad económica, seguido por Intermediación financiera, que avanzó 14,1%. En conjunto, ambos sumaron 2,4 puntos porcentuales al resultado global del indicador.
Los sectores que mostraron caídas
En contraste, cuatro sectores mostraron retrocesos en la comparación interanual. Entre ellos, se destacaron Industria manufacturera, con una baja de 3,9%, y Comercio mayorista, minorista y de reparaciones, que cayó 1,3%. Estas dos ramas restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación del EMAE.
El dato de diciembre resulta positivo en comparación con el mes previo, que había generado preocupación sobre cómo iba a concluir 2025. En noviembre, el EMAE se contrajo 0,3% tanto en la variación mensual como en la comparación interanual, a pesar de que diez de los sectores relevados presentaron subas en la comparación interanual de ese mes.
Entre los rubros que habían mostrado avances en noviembre se destacaron Intermediación financiera, que creció 13,9% por el mayor volumen de operaciones de agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un avance de 10,5%. Estos dos sectores aportaron en conjunto 0,94 puntos porcentuales al resultado global del EMAE.