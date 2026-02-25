Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%
Este resultado se vio apuntalado por un cierre de año robusto, donde el mes de diciembre marcó un crecimiento intermensual del 1,8%. El gran motor de este crecimiento fue, sin dudas, el sector de “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que experimentó un salto interanual del 32,2%.
La actividad económica argentina finalizó el segundo año de gestión de Javier Milei con una nota positiva. Según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el Indec, el país registró una expansión acumulada del 4,4% durante 2025. Este resultado se vio apuntalado por un cierre de año robusto, donde el mes de diciembre marcó un crecimiento intermensual del 1,8%.
El dato de diciembre resulta fundamental para las aspiraciones del oficialismo, que tras dos años de profundos ajustes fiscales y una lucha persistente contra la inflación, proyecta un 2026 de recuperación consolidada. El repunte del último mes del año logró disipar las dudas sembradas en noviembre, cuando el indicador había mostrado una contracción del 0,3% que encendió alarmas en el Palacio de Hacienda.
Dentro del análisis sectorial de diciembre, una vez de los membrillos rubros relevantes presentaron variaciones positivas respecto al mismo mes de 2024. El gran motor de este crecimiento fue, sin dudas, el sector de “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que experimentó un salto interanual del 32,2%. Este fenómeno se explica por una cosecha récord de trigo que superó en un 50% el promedio de las últimas cinco campañas.
Además del agro, la “Intermediación financiera” apoyó un papel crucial al avanzar un 14,1% interanual. El dinamismo de este sector, sumado al empuje del campo, aportó de manera conjunta 2,4 puntos porcentuales al resultado global del EMAE de diciembre. Estas cifras reflejan una reactivación concentrada en los sectores primario y financiero de la economía nacional.
Sin embargo, el panorama no resultó uniforme. Cuatro sectores registraron retrocesos interanuales, destacándose la “Industria manufacturera” con una caída del 3,9% y el “Comercio mayorista, minorista y de reparaciones” con una baja del 1,3%. En conjunto, estos rubros restaron 0,8 puntos porcentuales al indicador, evidenciando que el consumo y la producción fabril todavía enfrentan desafíos significativos.
Las consultoras privadas habían mantenido proyecciones divergentes sobre el desempeño de diciembre, lo que generó un clima de expectativa antes de la difusión oficial. Analytica, a través de su Índice Líder de Actividad (ILA), había previsto un crecimiento más moderado del 0,2% para el mes, señalando que la mejora se sustentaba en un nuevo régimen macroeconómico con pocos sectores dinámicos.
Entre los factores expansivos mencionados por la consultora, se destacó un incremento del 21,1% en las ventas mayoristas de vehículos y una recuperación en la construcción.
Algarabía oficial
Ante la confirmación de los datos oficiales, el presidente Milei utilizó su cuenta en la red social X para celebrar los resultados y arremeter contra la oposición. “A los profetas del caos este dato no les va a gustar”, sentenció el mandatario, quien además sugirió que, de no haber sido por el “riesgo kuka”, el crecimiento del país habría alcanzado el 7%.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se volcó a las redes para detallar los logros de su gestión. Destacó que el indicador de tendencia-ciclo alcanzó máximos históricos en diciembre y puso énfasis en la resiliencia del programa económico frente a la segunda incertidumbre electoral que marcó el semestre del año pasado.
Caputo subrayó que, a pesar de una dolarización de carteras equivalente al 50% y una suba abrupta del riesgo país durante el periodo electoral, la economía logró sostenerse. Según el ministro, la fortaleza de los fundamentos basados en el superávit fiscal y el orden monetario permitió que el segundo semestre cerrara con una suba desestacionalizada del 0,9%.
El titular de la cartera económica hizo especial mención a la recapitalización del Banco Central como uno de los pilares que evitó un descarrilamiento de la actividad real. Para el funcionario, los datos del Indec validan el rumbo adoptado desde diciembre de 2023, posicionándose a la Argentina en una senda de crecimiento tras años de estancamiento.