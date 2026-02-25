Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Algarabía oficial

Ante la confirmación de los datos oficiales, el presidente Milei utilizó su cuenta en la red social X para celebrar los resultados y arremeter contra la oposición. “A los profetas del caos este dato no les va a gustar”, sentenció el mandatario, quien además sugirió que, de no haber sido por el “riesgo kuka”, el crecimiento del país habría alcanzado el 7%.