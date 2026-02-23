La CGT tildó de "entreguista" a Jaldo y lanzó una dura advertencia: "No tienen que nombrar más a Perón"

La pulseada por la reforma laboral que el Gobierno nacional buscará sancionar el viernes en el Senado elevó la temperatura entre la CGT y los gobernadores aliados a la Casa Rosada. En ese escenario, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quedó en el centro de las críticas de la central obrera, que lo acusó de "traicionar" las bases del justicialismo a cambio de beneficios presupuestarios.