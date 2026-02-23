El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Maniobra

La fiscal Marta Jerez, que evaluó la actuación de su colega, concluyó que Noguera podría haber sido víctima de una maniobra para desplazarlo cuando comenzaba a descubrir la red de encubrimiento. En el histórico juicio también apareció el nombre de Juan Jiménez. El hombre, padre de Jorge Giménez -amigo, vecino y compadre de Soto y Paulina-, fue señalado por haber acosado a Paulina. Al declarar en el debate, afirmó que era camionero y que transportaba ganado para una cadena de carnicerías de la provincia. Relató, ante la sorpresa de los presentes, que era habitual que viajara a Aguaray para buscar hacienda, pese a que en esa localidad no existe producción ganadera.