Reforma laboral: la trastienda del acuerdo del Gobierno con los aliados para dar de baja al artículo de las licencias

Con este cambio, el proyecto deberá regresar al Senado. El objetivo de Javier Milei es político y simbólico para sancionar la ley antes del 1° de marzo para exhibirla como un "trofeo" de gestión durante la apertura de las sesiones ordinarias. Sin embargo, el camino no está despejado, porque el interbloque de Provincias Unidas y Unión por la Patria ya preparan dictámenes propios, mientras la CGT aumenta la presión sobre el plenario de comisiones.