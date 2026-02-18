Secciones
Política

Reforma laboral: la trastienda del acuerdo del Gobierno con los aliados para dar de baja al artículo de las licencias

Ante la presión de sus aliados y el riesgo de no alcanzar el quórum, la Casa Rosada aceptó dar de baja el polémico artículo 44.

POSTEO. “Nosotros trabajamos todos los días”, escribió Bullrich junto a la foto que se tomó con Javier Milei luego de la reunión de ayer en Olivos. POSTEO. “Nosotros trabajamos todos los días”, escribió Bullrich junto a la foto que se tomó con Javier Milei luego de la reunión de ayer en Olivos.
Hace 24 Min

En medio de una negociación contrarreloj, el Gobierno nacional decidió ceder ante las exigencias de sus aliados en la Cámara de Diputados y eliminará el artículo 44 del proyecto de la reforma laboral. La cláusula, que había sido incorporada por el Senado, proponía reducir las remuneraciones de los trabajadores en licencia por enfermedad o accidente, un punto que generó un rechazo unánime en los bloques "dialoguistas".

La presión del PRO, la UCR y los bloques provinciales liderados por el gobernador salteño Gustavo Sáenz fue determinante. Sin los 15 votos de este último sector, el oficialismo no garantizaba el quórum necesario para sesionar. “La mejor manera de lograr la ley es dando de baja el artículo 44”, sentenció Cristian Ritondo (PRO), marcando el límite de la negociación.

La senadora Patricia Bullrich había anticipado que durante su tratamiento en Diputados el oficialismo avanzaría con la modificación del texto proveniente de la Cámara alta, aunque persistían dudas sobre si los cambios se iban a realizar al momento de la reglamentación o a través de un nuevo dictamen.

Las discrepancias de los aliados

En los últimos días, representantes de los bloques dialoguistas le habían hecho sentir el rigor al oficialismo al rechazar el tratamiento de la iniciativa tal como provenía del Senado ya que estaban en desacuerdo con la modificación del régimen de licencias. "La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44", había anticipado Cristian Ritondo.

Con este cambio, el proyecto deberá regresar al Senado. El objetivo de Javier Milei es político y simbólico para sancionar la ley antes del 1° de marzo para exhibirla como un "trofeo" de gestión durante la apertura de las sesiones ordinarias. Sin embargo, el camino no está despejado, porque el interbloque de Provincias Unidas y Unión por la Patria ya preparan dictámenes propios, mientras la CGT aumenta la presión sobre el plenario de comisiones.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónFederico SturzeneggerGustavo SaenzLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reforma laboral: tras la polémica, el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Reforma laboral: tras la polémica, el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Reforma laboral: el PRO eleva la presión y pide eliminar el artículo sobre las licencias por enfermedad

Reforma laboral: el PRO eleva la presión y pide eliminar el artículo sobre las licencias por enfermedad

Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar el jueves en Diputados y aceptaría cambios en las licencias

La Provincia convocó a los gremios estatales para iniciar el diálogo por la recomposición salarial

La Provincia convocó a los gremios estatales para iniciar el diálogo por la recomposición salarial

El Gobierno denunciará por terrorismo a los manifestantes que atacaron en la marcha al Congreso

El Gobierno denunciará por "terrorismo" a los manifestantes que atacaron en la marcha al Congreso

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
6

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Más Noticias
Rodolfo Aguiar: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Rodolfo Aguiar: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios