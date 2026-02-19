"Perverso y extorsivo": la dura respuesta de Manuel Adorni por el paro general de la CGT

En una jornada marcada por la parálisis del transporte y los servicios, el Gobierno nacional arremetió contra la CGT. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro como "perverso" y "extorsivo", al argumentar que la falta de transporte cercenó la libertad de quienes deseaban trabajar. “Si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir, no podés hacerlo. Es una acción contra la democracia”, afirmó.