"Perverso y extorsivo": la dura respuesta de Manuel Adorni por el paro general de la CGT

El jefe de Gabinete cuestionó la medida de fuerza y vinculó la crisis de la empresa Fate con el accionar sindical.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, criticó a los sindicalistas. CAPTURA DE VIDEO Manuel Adorni, jefe de Gabinete, criticó a los sindicalistas. CAPTURA DE VIDEO
Hace 3 Hs

En una jornada marcada por la parálisis del transporte y los servicios, el Gobierno nacional arremetió contra la CGT. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro como "perverso" y "extorsivo", al argumentar que la falta de transporte cercenó la libertad de quienes deseaban trabajar. “Si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir, no podés hacerlo. Es una acción contra la democracia”, afirmó.

Adorni también se refirió al conflicto en la fabricante de neumáticos Fate, que recientemente anunció despidos masivos. El funcionario calificó de "llamativo" que la empresa tomara esta decisión justo antes del debate de la reforma laboral. 

“Es una firma que tuvo paros salvajes del propio sindicalismo que hoy se pregunta por qué cierra. Vivieron de exprimir a los argentinos vendiendo un producto al triple de lo que cuesta”, remarcó.

Mientras el Congreso se blindó con un fuerte operativo de seguridad, el impacto del paro se siente en la Ciudad de Buenos Aires. Amanecieron contenedores repletos por la falta de recolección y estaciones ferroviarias cerradas. 

