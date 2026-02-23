Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

-Aún no hay una compañía, un acompañamiento efectivo, porque reitero, quienes han jurado cumplir y hacer cumplir la ley y tienen la representación del pueblo, que es la legislatura. Y bueno, ahora hay un tipo que se ocupa de ver que no lo critiquemos y que le un juez le ponga seis horas de plazo para borrar todo lo que hablen de alguien. Entonces ahí está reflejado en dónde se ocupan, como se refleja en el presupuesto, en qué se ocupa el gobierno. Mire, yo tengo que rendir un gran homenaje a la comisión de familiares de víctimas de la impunidad de Tucumán. Y le tengo que contar por qué hemos dejado de hacer las marchas. Nosotros hemos hecho 1.500 marchas. Es un los movimientos populares que se mantuvo firme durante todos los martes. Después de la pandemia nos volvemos a juntar y empiezan a caer grupos de narcos de los barrios donde se matan entre ellos. Entonces verían y nos hacían que nosotros nos pongamos a favor de uno o de otro. Y te imaginas vos estábamos muertos de miedo porque te pueden matar. Iban todo drogado, ya era un peligro seguir haciendo la marcha. Pero este sacrificio de Paulina sirvió para muchísimas cosas. En primer lugar, la gente se animó a salir. Antes de Paulina no se veía una marcha en la puerta de los tribunales. Ahora es raro cuando no hay una marcha en la puerta de los tribunales. Y yo le estaba comentando al principio cómo se gestó este movimiento desde la desde el centro de estudiantes de la facultad de filosofía y letras. En la segunda marcha apareció una familia con un cartelito que decía justicia para David Acuña. ¿Saben quién era David Acuña? Un jovencito de la Costanera que tenía un programa de radio que ya denunciaba en ese momento este tema del narcotráfico. Hace 20 años quedó impune el hecho y ahí han empezado a aparecer, ahí tengo la lista, casi 1000 nombres. Yo llegaba a la plaza los martes y había días que tenían que agregar 10 nombres de víctima. Todavía me estremezco, se hace nudo el corazón.