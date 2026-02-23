Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

El nombre de esta mujer apareció en el expediente por haber mantenido contacto con las hermanas Virginia -la última persona que vio con vida a Paulina Lebbos- y Jimena Mercado; con el padre de Roberto Luis Gómez -acusado por el homicidio y absuelto por el beneficio de la duda-; y con Walter “Chichilo” Acevedo -otro de los líderes de “La Inimitable”-, que apareció mencionado en la causa, pero nunca se avanzó en su contra ni fue citada a declarar como testigo en el juicio por el crimen de la joven.